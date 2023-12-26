Samanyolu Haber /Gündem / TIR ve kamyonların ülkeye giriş yasağı uzatıldı /26 Aralık 2023 13:22

TIR ve kamyonların ülkeye giriş yasağı uzatıldı

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlaması sonrasında AB ülkelerinin kararına misilleme olarak uygulanan tır ve kamyonların Rusya’ya giriş yasağı uzatıldı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

2022’de Kremlin tarafından alınan kararla, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Norveç ve Ukrayna’dan gelen tır ve kamyonların ülkeye girişine yönelik yasak, süresi açık olarak uzatıldı.

Rus hükümetin aldığı uzatma kararı, AB’nin ve İngiltere’nin Rus ve Belarus plakalı kamyonları kendi topraklarına sokmama kararına cevap olarak alındı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, yasak, kısıtlamanın uygulanmasına neden olan durumlar ortadan kaldırılana kadar geçerli olacak.

Yasağın geçerli olmadığı istisnai durumlar arasında posta gönderileri, diplomatik posta ve insani yardım taşımacılığı bulunuyor. Ayrıca, yük taşıma araçları arasında teknik destek sağlayanlar ile ekipman ve spor araçlarını spor etkinliklerine taşıyanlar da kısıtlamadan muaf tutuluyor.
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