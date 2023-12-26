Ukrayna Kırım'da Rus gemisini imha etti

Rusya ve Ukrayna arasında Kırım ve çevresindeki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna hava kuvvetleri, Kiev'in Moskova savaşında kullanılacak insansız hava araçlarını taşıdığını iddia ettiği, Rus işgali altındaki Kırım'daki bir üste bulunan bir Rus donanma gemisine saldırdığını söyledi.















Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Feodosia kasabası kıyılarına düzenlenen hava saldırısında Rus Karadeniz Filosuna ait “Novoçerkassk” çıkarma gemisinin seyir füzeleriyle vurulduğu belirtildi.





Al Jazeera'de yer alan habere göre, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk yaptığı açıklamada, "Rusya’nın filosu giderek küçülüyor. Hava Kuvvetleri pilotlarına ve çalışmalara katılan herkese teşekkürler" ifadesini kullandı.













Rusya’nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov ise Ukrayna’nın hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti. Ukrayna tarafından düzenlenen saldırı nedeniyle kasabanın limanında yangın çıktığını ve alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını ifade eden Aksyonov, tüm acil servislerin sahada olduğunu ve birçok evin hasar gördüğünü vatandaşların ise tahliye edildiğini ifade etti.





Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım'ın liman kenti Feodosia'ya saldırısında Novocherkassk isimli çıkarma gemisinin zarar gördüğünü, bir kişinin öldüğünü açıkladı.







Rusya, 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan ele geçirip ilhak etmişti.





Son günlerde Moskova, doğudaki Maryinka kentinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia ederken Kiev ise bunu yalanladı.