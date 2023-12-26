Samanyolu Haber /Gündem / Uyanır uyanmaz telefona bakanlar dikkat.. İşte çağın yeni hastalığı nomofobi /26 Aralık 2023 13:42

Uyanır uyanmaz telefona bakanlar dikkat.. İşte çağın yeni hastalığı nomofobi

Cep telefonunu bir kenara bırakıp gerçek dünyaya dönmekte zorlanıyorsanız dikkat. Modern çağın yeni sendromlarından biri olan nomofobi hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Uyanır uyanmaz telefonu ele almanın bu hastalığın belirtilerinden biri olduğunu belirten uzmanlar, nomofobinin kişiyi yaşamdan soyutladığını söylüyor.

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Akıllı telefonunu elinde bırakamayıp onsuz bir hayat düşünemeyenler teknoloji çağının hastalığı olan nomofobi hastalığına yakalanmış olabilirsiniz.

Modern çağın yeni sendromlarından biri olan nomofobi hastalığının kişiyi yaşamdan soyutladığını söyleyen Uzman Psikolog Duhan Töre, nomofobi hakkında açıklamalarda bulundu.

Uyanır uyanmaz telefonu ele almanın bu hastalığın belirtilerinden biri olduğunu ifade eden Töre, “Nomofobi, teknoloji çağıyla birlikte akıllı telefonlar, bilgisayar, tablet ve diğer teknolojik aletlerle sürekli ilgilenmek, bunlarla alakalı panik ve kaygı yaşama hastalığıdır." diye konuştu.


Nomofobi hastalığının bazı belirtileri şunlar:

Uyumadan hemen önce son kontrolleri yapmak
Uyandıktan sonra telefonu hemen elimize almak
İnternetin bitme korkusu
Şarjın bitme korkusu
Faturaları aşmak

'KİŞİLERİ YAŞAMDAN SOYUTLUYOR'
Çocuklarda ya da gençlerde, sürekli telefonla ilgilenme hali gibi durumlar yaşandığını belirten Uzman Psikolog Duhan Töre, "Günlük hayatımızda yalnızlık hissi. Sürekli telefonla ilgilenmek ya da sosyal ortamlarda dahi olsa bile sohbete çok katılmadan sürekli olarak telefonla ilgilenme halini görüyoruz, bu da kişileri ister istemez yaşamdan biraz daha soyutluyor." dedi.
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