TFF, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 3 hakem liste dışı..

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Ocak 2024 itibarıyla FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı.





FIFA hakem listesinde elit kategoride sadece Halil Umut Meler yer aldı.





Daha önce 1. kategoride bulunan Abdulkadir Bitigen, 2. kategoriye geriledi. Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar, FIFA listesinden çıkartıldı. TFF yeni listeye Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan'ı ekledi.





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Yeni yılda FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz'un listeye eklendiğini belirtildi.









2024'te FIFA kokartı takacak hakemler şöyle:





FIFA HAKEMİ





Halil Umut Meler

Abdulkadir Bitigen

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Zorbay Küçük

Kadir Sağlam

Bahattin Şimşek

Melis Özçiğdem

Cansu Tiryaki

Gamze Durmuş Pakkan

Melek Dakan

FIFA YARDIMCI HAKEMİ





Mustafa Emre Eyisoy

Kerem Ersoy

Ceyhun Sesigüzel

Cevdet Kömürcüoğlu

Mehmet Emin Tuğral

İbrahim Çağlar Uyarcan

Abdullah Bora Özkara

Murat Tuğberk Curbay

Furkan Ürün

Deniz Caner Özaral

Mürvet Yavuztürk

Sedef Aktan

Arzu Görgün

Merve Turan

FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMİ





Alper Ulusoy

Hakan Ceylan

Serkan Tokat

Koray Gençerler

Mustafa İlker Coşkun

Erkan Engin

FIFA FUTSAL HAKEMİ





Kamil Çetin

Ozan Soykan

Hakan Tezcan

Fatma Özlem Tursun

Uğur Çakmak

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ





Özcan Sultanoğlu

Murat Ergin Gözütok

İdris Yavuz