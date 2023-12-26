Samanyolu Haber /Spor / TFF, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 3 hakem liste dışı.. /26 Aralık 2023 11:10

TFF, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 3 hakem liste dışı..

. Türkiye Futbol Federasyonu yeni yılda FIFA kokartı taşıyacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz sezon FIFA kokartı taşıyan 3 hakem listeden çıkarıldı, yerine Zorbay Küçük, Kadir Sağlam ve Bahattin Şimşek geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Ocak 2024 itibarıyla FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı.

FIFA hakem listesinde elit kategoride sadece Halil Umut Meler yer aldı. 

Daha önce 1. kategoride bulunan Abdulkadir Bitigen, 2. kategoriye geriledi. Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar, FIFA listesinden çıkartıldı. TFF yeni listeye Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan'ı ekledi.

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Yeni yılda FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz'un listeye eklendiğini belirtildi.


2024'te FIFA kokartı takacak hakemler şöyle:

FIFA HAKEMİ

Halil Umut Meler
Abdulkadir Bitigen
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Zorbay Küçük
Kadir Sağlam
Bahattin Şimşek
Melis Özçiğdem
Cansu Tiryaki
Gamze Durmuş Pakkan
Melek Dakan
FIFA YARDIMCI HAKEMİ

Mustafa Emre Eyisoy
Kerem Ersoy
Ceyhun Sesigüzel
Cevdet Kömürcüoğlu
Mehmet Emin Tuğral
İbrahim Çağlar Uyarcan
Abdullah Bora Özkara
Murat Tuğberk Curbay
Furkan Ürün
Deniz Caner Özaral
Mürvet Yavuztürk
Sedef Aktan
Arzu Görgün
Merve Turan
FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMİ

Alper Ulusoy
Hakan Ceylan
Serkan Tokat
Koray Gençerler
Mustafa İlker Coşkun
Erkan Engin
FIFA FUTSAL HAKEMİ

Kamil Çetin
Ozan Soykan
Hakan Tezcan
Fatma Özlem Tursun
Uğur Çakmak
FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ

Özcan Sultanoğlu
Murat Ergin Gözütok
İdris Yavuz
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