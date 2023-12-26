Ayhan Bora Kaplan'a kamu ihaleleri akmış

MHP’Lİ BELDEDEN İŞ





90 MİLYON TL’YE YAKIN





2012’DEN BİR İHALE DAHA

Soruşturması kapsamında yönetimi TMSF’ye geçen bir diğer şirket ise Çetin Makina Hırdavat İnşaat Ortopedi Sanayi ve Ticaret. Bu şirketin de kamudan ihale aldığı görülüyor. Ankara Çamlıdere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 22 Mayıs 2012’de açtığı “mal alımı” işini pazarlık usulüyle “Çetin Makina Hırdavat”ın alması dikkat çekiyor. Şu an kayyum yönetiminde olan şirketin eski yöneticileri ise Ç.H.Ş. ile S.Ş.’ydi.

YİNE ‘KURT’ DETAYI





KAPLAN KİMDİR?





Ankara’da “Kaplanlar Grubu” olarak bilinen ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan tutuklanan Ayhan Bora Kaplan hakkındaki soruşturma kapsamında 31 şirkete kayyum atanmış durumda. Yönetimi şu an Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçen şirketlerin eski işlemleri ise dikkat çekici. BirGün’ün edindiği bilgilere göre, Kaplan’la bağlantılı olduğu belirtilen şirketler, kamu kurumlarının ihalelerini aldı. Özellikle “Kaplan’ın kasası” olarak nitelendirilen Barış Kurt’a ait şirketlere verilen ihaleler göze çarpıyor.Kırıkkale’nin Hacılar Beldesi, 3 Eylül 2021’de “Revizyon ve İlave İlan Planı” başlıklı bir ihale açtı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, MHP’li Mehmet Koyuncu’nun idaresindeki beldeye bağlı Hesap İşleri Müdürlüğü’nün ihalesi “pazarlık” usulüyle düzenlendi. “Savaş, salgın hastalık ve özellikli işler” gibi olağanüstü koşullarda kullanılması gereken pazarlık usulü, “adrese teslim ihale” eleştirilerine neden oluyor. 373 bin TL maliyetli işe dair ihale, 360 bin TL’lik teklifle Asl Müşavirlik Mühendislik Mimarlık Limited Şirketi’ne verildi. Şirketle MHP’li idare arasında 12 Ekim 2021’de sözleşme imzalandı.Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, bu şirketin yöneticisi ve ortağı Barış Kurt’tu. Bu isim kamuoyu gündemine Kaplanlar soruşturmasıyla geldi. Kurt, firari durumdayken Ankara’da yakalanmıştı. Ayrıca Kurt’un adı, Kaplan tarafından işkenceye uğradığını iddia eden E.D.’nin beyanlarında geçiyordu. E.D. verdiği ifadede, Kurt’tan alacağını istediği için kendisine “Kaplan’ın adamlarınca” iki gün boyunca işkence edildiğini öne sürmüştü. Kaplan'ın, Kurt üzerinden karapara aklandığı da iddialar arasında. “Asl Müşavirlik” el konulan 31 şirket arasında yer alıyor. Şirketin yönetimi 13 Ekim’de TMSF’ye geçti ve firmaya kayyum atandı.Kaplan soruşturması kapsamında el konulan şirketlerin aldığı ihalelerden bir diğerini ise Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nin (TÜRASAŞ) işleri oluşturdu. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, bu yıl 30 Mart’ta bir ihale düzenledi. “Ana Taşıyıcı Kiriş Alımı” başlıklı ihalede yaklaşık maliyet 77 milyon 626 bin TL olarak belirlendi. Altı şirketin teklif verdiği ihaleyi, 58 milyon 298 bin TL’lik teklifle “Ayyıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” kazandı. Şirketle müdürlük arasında 22 Mayıs’ta sözleşme imzalandı.Yine benzer şekilde TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü’nün açtığı bir başka ihaleden “Ayyıldız Tünel” isimli şirket çıktı. Ancak bu ihale, Kamu İhale Yasası dışına çıkarak “istisna” kapsamında yapıldı. 62 milyon 138 bin TL maliyeti olan iş, 30 milyon 764 bin TL’ye Ayyıldız Tünel’e verildi. Bu yıl 26 Mayıs tarihinde idare ile şirket arasında sözleşme imzalandı. Ayyıldız Tünel’in yönetimde F.A., O.C. Y., S.A. bulunuyordu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı F.A.’ydı. Ancak bu şirkete de 13 Ekim’de kayyum atandı ve firma TMSF’ye devredildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 7 Ağustos’ta açtığı ihaleyi alan Hb Planlama Mimarlık Mühendislik Limited şirketi de Kaplanlar’la bağlantılı. Şirket ile idare arasında 29 Ağustos’ta 981 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Fakat Hb Planlama’nın aldığı bu ihale, daha sonra iptal edildi. Şirket, Serdar Güner ve Barış Kurt tarafından kuruldu. Ancak daha sonra Kurt, hisselerini Güner’e devretti. Güner de hisselerini H.N.’ye devretti. Bu şirketin de yönetimi şu an kayyumda.Daha önce Kaplan’ın şirketlerinin CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden “pazarlık” usulüyle ihale aldığı ortaya çıkmıştı. Belediye yetkilileri, “Şirketin kime ait olduğunu bilme şansımız yok” açıklaması yapmıştı.Ayhan Bora Kaplan, 7 Eylül’de Almanya’ya gitmek üzere geldiği Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Kaplan’ın aracından, yüklü miktarda para çıkmıştı. Kaplan grubuna yönelik operasyon, daha sonra genişletilmiş ve gözaltı sayısı 29’a çıkmıştı. İlk operasyonda, Kaplan ve 12 “adamı” tutuklanmış, daha sonra tutuklu sayısı 19’a çıkmıştı. Kaplan; “örgüt kurma”, “yağma”, “yaralama", “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi iddialarla suçlanıyor. Kaplan, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı TRT’nin önünde “adamları” ile birlikte silahlarla poz vermesiyle de gündeme gelmişti. Kaplan’ın 16 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenilmişti.