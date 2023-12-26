Samanyolu Haber /Dünya / İşte dünyanın 'yaşam kalitesi en yüksek' 20 şehri /26 Aralık 2023 10:18

İşte dünyanın 'yaşam kalitesi en yüksek' 20 şehri

Küresel bir danışmanlık şirketi olan Mercer, yüksek yaşam kalitesi sunan 20 şehri açıkladı. Viyana listenin birinci sırasında yer alırken, diğer kentler de dikkat çekti.

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Küresel bir danışmanlık şirketi olan Mercer, yüksek yaşam kalitesi sunan kentleri sıraladı. Avusturya'nın başkenti Viyana listede birinci oldu. Yaşam kalitesi sıralamasında sağlık, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel ortam gibi çeşitli faktörler dikkate alındı. Batı Avrupa'dan 7, Pasifik'ten 2 ve Kuzey Amerika'dan 1 şehir listenin ilk 10'unda yer aldı.

Açıklamada, "Zengin tarihi, çarpıcı mimarisi ve canlı kültürel ortamıyla tanınan Viyana, sakinlerine çeşitli açılardan yüksek bir yaşam standardı sunuyor" denildi. Viyana'yı ise İsviçre'nin Zürih ve Yeni Zelanda'nın Aukland kentleri takip etti.

Yaşam kalitesinin düşük olduğu kentler Sudan'ın başkenti Hartum (241. sırada), Irak'ın başkenti Bağdat (240. sırada), Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui (239. sırada) oldu. İşte en kaliteli yaşam sunan 20 kent.

1- VİYANA, AVUSTRALYA
2- ZÜRİH, İSVİÇRE
3- AUCKLAND, YENİ ZELANDA
4- KOPENHAG, DANİMARKA
5- CENEVRE, İSVİÇRE
6- FRANKFURT, ALMANYA
7- MÜNİH, ALMANYA
8- VANCOUVER, KANADA
9- SIDNEY, AVUSTRALYA
10- DUSSELDORF, ALMANYA
11- LAHEY, HOLLANDA
12- WELLINGTON, YENİ ZELANDA
13- BERN, İSVİÇRE
14- BASEL, İSVİÇRE
15- AMSTERDAM, HOLLANDA
16- LÜKSEMBURG, LÜKSEMBURG
17- OTTAWA, KANADA
18- BERLİN, ALMANYA
19- MONTREAL, KANADA
20- MELBOURNE, AVUSTRALYA
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