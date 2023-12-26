İşte dünyanın 'yaşam kalitesi en yüksek' 20 şehri

Küresel bir danışmanlık şirketi olan Mercer, yüksek yaşam kalitesi sunan kentleri sıraladı. Avusturya'nın başkenti Viyana listede birinci oldu. Yaşam kalitesi sıralamasında sağlık, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel ortam gibi çeşitli faktörler dikkate alındı. Batı Avrupa'dan 7, Pasifik'ten 2 ve Kuzey Amerika'dan 1 şehir listenin ilk 10'unda yer aldı.



Açıklamada, "Zengin tarihi, çarpıcı mimarisi ve canlı kültürel ortamıyla tanınan Viyana, sakinlerine çeşitli açılardan yüksek bir yaşam standardı sunuyor" denildi. Viyana'yı ise İsviçre'nin Zürih ve Yeni Zelanda'nın Aukland kentleri takip etti.



Yaşam kalitesinin düşük olduğu kentler Sudan'ın başkenti Hartum (241. sırada), Irak'ın başkenti Bağdat (240. sırada), Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui (239. sırada) oldu. İşte en kaliteli yaşam sunan 20 kent.



1- VİYANA, AVUSTRALYA

2- ZÜRİH, İSVİÇRE

3- AUCKLAND, YENİ ZELANDA

4- KOPENHAG, DANİMARKA

5- CENEVRE, İSVİÇRE

6- FRANKFURT, ALMANYA

7- MÜNİH, ALMANYA

8- VANCOUVER, KANADA

9- SIDNEY, AVUSTRALYA

10- DUSSELDORF, ALMANYA

11- LAHEY, HOLLANDA

12- WELLINGTON, YENİ ZELANDA

13- BERN, İSVİÇRE

14- BASEL, İSVİÇRE

15- AMSTERDAM, HOLLANDA

16- LÜKSEMBURG, LÜKSEMBURG

17- OTTAWA, KANADA

18- BERLİN, ALMANYA

19- MONTREAL, KANADA

20- MELBOURNE, AVUSTRALYA