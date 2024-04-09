Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan AA'ya ters köşe! İki günde ne değişti? /09 Nisan 2024 11:20

Bakanlıktan AA'ya ters köşe! İki günde ne değişti?

Anadolu Ajansı'nın İsrail'le ticareti örtbas etmeye ilişkin çabası bakanlığın 'kısıtlama' kararıyla boşa düştü. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamayla İsrail ile ticari ilişkileri resmen kabul ederken 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

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Anadolu Ajansı (AA) son dönemde İsrail ile ticari ilişkilerin sürmesi nedeniyle iktidara yönelen sert tepkilerin ardından geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir haber hazırladı.

Haberde Filistin’e gönderilen malların, İsrail üzerinden geçmek zorunda olduğu belirtilerek, Türkiye’nin İsrail ile olan ticaretinin üstü örtülmeye çalışıldı. Ayrıca haberde, “Filistin'e yapılan ticaretin hemen hemen tamamının İsrail’e yapılıyor” gibi yansıtıldığı iddia edildi.



Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise İsrail ile ticaret yaptığı resmen kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatına kısıtlama kararı alındığını belirtildi. 

İsrail'e yönelik kısıtlama kararı 54 ürün grubunu kapsadığı ortaya çıktı.

Söz konusu ürünler şu şekilde:




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