AKP 186 gün sonra İsrail ile ticaretlerini itiraf etti: Yeni yasaklama getirdiler

Ticaret Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 186. gününde İsrail'e iharacat kısıtlaması getirdiğini açıkladı.
Bakanlığın İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. Kısıtlama getirilen ürünler arasında çimento, beton bloklar, uçak benzini ve jet yakıtı gibi ürünler dikkat çekti.
Gazze'ye yaklaşık 6 aydır devam eden saldırılar sırasında İsrail'le ticari ilişkileri durdurmayan iktidar, özellikle yerel seçim öncesinde şekilde protesto ediliyordu.
Gazze'nin büyük oranda yıkımı ve yaklaşık 30 bin fazla Filistinlinin ölümünden sonra gelen bu karar, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Türkiye'den İsrail'e giden ürünleri, İsrail'le ticaret yapan firmaları hemen her gün sosyal medya hesabından yaptığı ifşaatlarla ortaya koyan gazeteci Metin Cihan, Bakanlığın kararını alıntılayıp şöyle dedi:
"Tam 6 aydır, binbir yalan dolanla, itiraz edene saldırıyla, hedef saptırmayla, yönetici siyasetçiler dahil ceplerini doldurdular. sonunda adım atıldı. uygulamayı, sonuçlarını ve varsa arka plandaki başka hesapları, takipte olacağım."
Cihan, "Bayram namazında yurt genelinde beklenen protestolardan çok korktular. İsrail ile ticareti kesme değil ama en azından kısıtlama kararı bence en çok bu yüzden. Öte yandan, kirli ve kanlı ticaretlerini itiraf etmiş oldular" yorumu yaptı.
İsrail'le ilişkilerin devam etmesine karşı çok sayıda eylem yapan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları isimli grup da karar üzerine şu açıklamayı yaptı:
"Gazze’ye 6 ay bomba yağdıktan sonra uçak benzini ve jet yakıtı ihracatına kısıtlama gelmiş.
Bu adımın atılmış olması İsrail’le yürütülen kanlı tiacreti durdurmak isteyen tüm Filistin dostlarının başarısıdır.
Kısıtlama gelen diğer ürünlere bakınca Gazze’de zulüm sürerken Siyonistlere ne istedilerse verdiğimiz anlaşılıyor.
Peki, kısıtlama gelmeyen ürünler neler?
Metin Cihan o listeyi de bulup paylaşana kadar daha nelerin ticareti devam edecek!!!
Kısıtlama yetmez, İsrail’le her türlü ticari, diplomatik, askeri ve kültürel ilişkiler derhal kesilmeli, elçi kovulmalıdır!"
Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise karar üzerine "Kirli, kanlı ticaretin itiraf belgesi..." diyerek şu çağrıyı yaptı:
"Ağızlarını her açtıklarında "Yok öyle bir şey" diyenler, halkın tepkisine yenildiler.
Yetmez!
- İsrail ile yapılan bütün ikili anlaşmalar iptal edilmelidir
- Filistin halkının insanca yaşayacağı ekonomik ve sosyal koşullar için her türlü destek sağlanmalıdır
- Ülkedeki ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır"
SEÇİM AYINDA ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ
31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken meydanlarda yankılanan konulardan biri de AKP hükümetinin soykırım suçlamasına rağmen İsrail ile ticarete devam etmesiydi.
Ticaret Bakanlığı'nın geçen hafta yayımladığı resmi veriler, Türkiye'nin İsrail'e ihracatının seçim ayı olan martta 437 milyon dolarla son 6 aydır devam eden savaş döneminin zirvesini gördüğünü göstermişti.
Martta Türkiye'nin İsrail'e ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 düşse de İsrail, bu ayda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 15. ülke olarak kayıtlara geçmişti.
6 AYDA 3 MİLYAR DOLARI AŞTI
Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, savaşın sürdüğü Ekim 2023-Mart 2024 döneminde 2 milyar 305 milyon dolar oldu. Ekim 2022-Mart 2023 dönemine göre Türkiye'nin 6 aylık ihracatı Ekim 2023-Mart 2024 döneminde yüzde 28,2 düşse de savaş koşullarına rağmen yüksek seyrini korudu.
TÜİK verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye dönük büyük yıkım harekatına imza attığı Ekim 2023 ile Şubat 2024 arasındaki beş aylık dönemde Türkiye'nin İsrail'den ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle 584 milyon dolar oldu.
Henüz mart ayı ithalat verileri açıklanmadı ancak son 6 aylık dönemde Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları aştığı tahmin edilebilir.
İsrail, çelik ve çimento ihtiyacının büyük bölümünü Türkiye'den ithal ediyor. İsrail'in petrol ihtiyacının büyük bölümü de Türkiye üzerinden Azerbaycan petrolü ile sağlanıyor.
FİDAN DÜN 'TEDBİR ALACAĞIZ' DEMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdığını dün açıklamıştı. Fidan kararın gerekçesini şu sözlerle duyurmuştu:
"Bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de Hava Kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla insani yardım operasyonlarına dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik.
İsrail'in açlıkla buluşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. Bu durum ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılana kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir."