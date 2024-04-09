AKP 186 gün sonra İsrail ile ticaretlerini itiraf etti: Yeni yasaklama getirdiler

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise karar üzerine "Kirli, kanlı ticaretin itiraf belgesi..." diyerek şu çağrıyı yaptı:

"Ağızlarını her açtıklarında "Yok öyle bir şey" diyenler, halkın tepkisine yenildiler.

Yetmez!

- İsrail ile yapılan bütün ikili anlaşmalar iptal edilmelidir

- Filistin halkının insanca yaşayacağı ekonomik ve sosyal koşullar için her türlü destek sağlanmalıdır

- Ülkedeki ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır"

SEÇİM AYINDA ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken meydanlarda yankılanan konulardan biri de AKP hükümetinin soykırım suçlamasına rağmen İsrail ile ticarete devam etmesiydi.





Ticaret Bakanlığı'nın geçen hafta yayımladığı resmi veriler, Türkiye'nin İsrail'e ihracatının seçim ayı olan martta 437 milyon dolarla son 6 aydır devam eden savaş döneminin zirvesini gördüğünü göstermişti.









Martta Türkiye'nin İsrail'e ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 düşse de İsrail, bu ayda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 15. ülke olarak kayıtlara geçmişti.





6 AYDA 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, savaşın sürdüğü Ekim 2023-Mart 2024 döneminde 2 milyar 305 milyon dolar oldu. Ekim 2022-Mart 2023 dönemine göre Türkiye'nin 6 aylık ihracatı Ekim 2023-Mart 2024 döneminde yüzde 28,2 düşse de savaş koşullarına rağmen yüksek seyrini korudu.





TÜİK verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye dönük büyük yıkım harekatına imza attığı Ekim 2023 ile Şubat 2024 arasındaki beş aylık dönemde Türkiye'nin İsrail'den ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle 584 milyon dolar oldu.





Henüz mart ayı ithalat verileri açıklanmadı ancak son 6 aylık dönemde Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları aştığı tahmin edilebilir.





İsrail, çelik ve çimento ihtiyacının büyük bölümünü Türkiye'den ithal ediyor. İsrail'in petrol ihtiyacının büyük bölümü de Türkiye üzerinden Azerbaycan petrolü ile sağlanıyor.





FİDAN DÜN 'TEDBİR ALACAĞIZ' DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdığını dün açıklamıştı. Fidan kararın gerekçesini şu sözlerle duyurmuştu:





"Bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de Hava Kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla insani yardım operasyonlarına dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik.





İsrail'in açlıkla buluşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. Bu durum ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılana kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir."



