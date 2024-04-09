Samanyolu Haber /Gündem / Siyaset Bilimci Fatma Bostan Ünsal: Soykırım deyip ticarete izin vermek çelişki /09 Nisan 2024 10:46

Siyaset Bilimci Fatma Bostan Ünsal: Soykırım deyip ticarete izin vermek çelişki

AKP’nin kurucu isimlerinden Fatma Bostan Ünsal, iktidarın İsraille ilişkilerin kesilmesine yönelik talepleri suçlamak yerine bu hissiyatı anlaması gerektiğini söyledi.

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AKP’nin kurucu isimlerinden Fatma Bostan Ünsal, iktidarın Gazze ile ilgili tabanındaki tepkilerden rahatsız olduğunu belirterek, “İsrail’le herhangi bir ilişki soykırıma destek diye görülüyor” dedi.

"TEPKİLERİ HAZMEDEMİYORLAR"
AKP’nin kurucu isimlerinden Siyaset Bilimci Fatma Bostan Ünsal, Evrensel’e konuştu. İktidarın kendisini doğal destekçisi olarak gördüğü Gazze’yle ilgili eleştirileri hazmedemediğini ifade etti. Ünsal, “Bir kaç aydır muhafazakar kesimden İsrail ile olan ticari ilişkilere son verilmesi gerektiğine dair taleplerin olmasından ve muhafazakar kesim tarafından bu ticari ilişkilere izin verilmesinin bir iş birliği olarak yorumlanmasından iktidar oldukça rahatsız oluyordu. Bunun dile getirilmemesi için de sert bir şekilde engellendiğini gördük” dedi.

"İSRAİL TİCARETİ BAĞIMLI KILIYOR"
İsrail ile olan ticaretin kesilmesi gerektiğini vurgulayan Ünsal, “Filistinlilere bir soykırım söz konusu. Herhangi bir ilişki soykırıma destek diye görülüyor. Türkiye bir anlamda dış politikada bağımlı olmuş oluyor ticaretiyle birlikte. Bir taraftan hükümet yetkileri soykırım olduğunu söylüyor, bir taraftan da ticarete izin veriyor olmak da çelişki yaratıyor. Kârınızdan da vazgeçebilirsiniz pekala. Geçtiğimiz aylarda İsrail markası olan kahve dükkanlarının taşlanması meşru görülüyordu. Enerji gibi, silah için kullanabilecek ham maddelerin satışının yapılmasına karşı yaratılan bu tür hissiyatı anlamak gerekiyor, suçlamak değil” diye konuştu
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