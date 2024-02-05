Samanyolu Haber /Gündem / Bar ve meyhanelerde oy arayan Hamza Dağ afişlerdeki AKP logosunu da kaldırdı /05 Şubat 2024 22:54

Bar ve meyhanelerde oy arayan Hamza Dağ afişlerdeki AKP logosunu da kaldırdı

Hafta sonu İzmir sokaklarındaki bar ve meyhaneleri gezerek müşterilerden oy isteyen AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hamza Dağ'ın şehre asılan afişlerinde AKP logosunun bulunmaması dikkat çekti.

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AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, geçtiğimiz günlerde İzmir’in çeşitli bölgelerinde esnaf ziyaretleri yaptı.

Bu ziyaretlerin biride Alsancak’taki Gül sokakta bulunan barları gezen Dağ, bar müşterilerine gül dağıtarak oy istedi.

Ziyareti, “İzmir’imizin her sokağında her caddesinde” notuyla paylaşan Dağ’a tepki yağdı.

Gazeteci İsmail Arı, “Erdoğan şeriatı savunuyor. Okullara imamları sokuyorlar. Milli Eğitim Bakanı tarikatlar daha çok okullara girecek diyor…

Ancak AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Hamza Dağ barları, meyhaneleri gezip oy istiyor. Oy için rüzgar gülü gibi fırıl fırıl dönüyorlar” ifadelerini kullandı.

Dağ’ın gece kulüplerine yaptığı ziyaretler gündem olurken; kentteki afişlerde AKP logosunun yer almaması dikkat çekti.

CHP’Lİ BAŞKANDAN TEPKİ

Söz konusu afişin kentin çeşitli noktalarında görülmesi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu mevkidaşı AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya hitaben ‘Bu arkadaş kimin adayı?’ diye sordu.

Aslanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bilal Saygılı; fotoğrafta gözüken ve İzmir’in duvarlarına, billboardlarına resmi asılmış olan bu arkadaş, hangi partinin adayıdır? Zira bu sizin adayınız değilse sorun yok, ama aday sizin ise partinizin logosunu kullanmaktan neden korkuyorsunuz?

Görsellerde parti logosu gözükmeyince, AKP logosunu kullanmayınca İzmirlilere daha sempatik geldiğinizi mi düşünüyorsunuz?”
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