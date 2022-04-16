Barzani İstanbul'da Erdoğan'la ne görüştü?

Görüşme sonrası twitter hesabından açıklamalarda bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin konuşulduğunu kaydetti.



Mesrur Barzani, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerimizin potansiyeli hakkında verimli bir fikir alışverişinde bulundum. İkili ticareti ve yatırımı artırmak için yeni fırsatları araştırdık” dedi.



Barzani görüşmede kalabalık bir heyetle yer alırken Erdoğan’a yalnızca MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.



Türk tarafından görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



IKBY Başbakanı olduktan sonra ikinci kez Türkiye’yi ziyaret eden Mesrur Barzani, en son 2019 yılında Ankara’da temaslarda bulunmuştu.



Barzani 2019 yılının Kasım ayındaki ziyaretinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.