Samanyolu Haber /Dünya / Barzani'den Trump'a: Kürtlerin kanı para ve silahtan daha değerlidir /09 Ekim 2019 11:12

Barzani'den Trump'a: Kürtlerin kanı para ve silahtan daha değerlidir

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesud Barzani, Suriye'nin kuzeyi ve doğusundan asker çekerek Türkiye'nin harekatına yeşil ışık yakan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump'a seslenerek "Kürtlerin kanı para ve silahlardan daha değerlidir" dedi.

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Barzani "Sevgili Başkan Trump, lütfen bilin ki Kürdistan her zaman adil haklarının peşinde oldu. Peşmerge IŞİD'i mağlup etti ve teröre karşı koalisyonun etkili bir parçası oldu. Kürtlerin kanı para ve silahlardan daha değerlidir. Teşekkürler" dedi.

24 SAATTE İKİNCİ MESAJ

Barzani Twitter'da dün attığı mesajda da , “Batı Kürdistan’daki son gelişmelerden çok endişeliyiz. Birkaç kanalla temas halindeyiz ve Rojava halkının başka felaketlere maruz bırakılmamasını temin etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullanmıştı. 

TRUMP 'PARA VE SİLAHLA YARDIM EDİYORUZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı, "Suriye'den ayrılma sürecinde olabiliriz ama hiçbir şekilde özel insanlar ve muhteşem  savaşçılar olan Kürtleri terk etmedik. Bir NATO üyesi ve ticari ortak olan Türkiye'yle ilişkimizde olduğu gibi. Türkiye hali hazırda geniş bir Kürt nüfusuna sahip ve Suriye'nin o bölgesinde sadece 50 askerimizin kaldığını ve onları da çektiğimizi çok iyi anlıyor.  Türkiye'den gelecek mecburi olmayan ya da gereksiz saldırı onların ekonomisi ve kırılgan para birimleri için yıkıcı olacaktır. Kürtlere finansal olarak ve silahlarla yardım ediyoruz!" demişti.
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