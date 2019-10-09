Barzani'den Trump'a: Kürtlerin kanı para ve silahtan daha değerlidir

Barzani "Sevgili Başkan Trump, lütfen bilin ki Kürdistan her zaman adil haklarının peşinde oldu. Peşmerge IŞİD'i mağlup etti ve teröre karşı koalisyonun etkili bir parçası oldu. Kürtlerin kanı para ve silahlardan daha değerlidir. Teşekkürler" dedi.







24 SAATTE İKİNCİ MESAJ





Barzani Twitter'da dün attığı mesajda da , “Batı Kürdistan’daki son gelişmelerden çok endişeliyiz. Birkaç kanalla temas halindeyiz ve Rojava halkının başka felaketlere maruz bırakılmamasını temin etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.



