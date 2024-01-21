Samanyolu Haber /Gündem / Başak Demirtaş'tan İstanbul açıklaması /21 Ocak 2024 21:28

Başak Demirtaş'tan İstanbul açıklaması

Başak Demirtaş, "Bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” dedi.

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Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olabileceğini söyledi. 

Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'ın aktardığına göre Demirtaş, DEM Parti'den adaylık için herhangi bir teklif gelmediğini belirtti.

Demirtaş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” diye konuştu. 

Demirtaş “Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz” dedi. 
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