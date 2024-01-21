Galatasaray, Trabzon'u 5 golle yıktı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray zorlu Trabzonspor deplasmanında 3 puanı 5 golle aldı. Zirve yarışı veren sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada fırsatı geri çevirmedi.

Trabzonspor karşısına liderin 3 puan gerisinde çıkan Galatasaray, deplasmanda aldığı farklı zaferle zirveye ortak oldu. Papara Park'ta maça iyi başlayan Trabzonspor 13. dakikada yediği şok golle geriye düştü.

PERDEYİ ZAHA AÇTI

13. dakikada sahneye çıkan Zaha ceza sahası içinde Barış Alper'in içeriye çevirdiği topa iyi bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.





İlk yarıda bir topu da direkten dönen Galatasaray soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.









Galatasaray'da Zaha iki gol ile yıldızlaştı





BİR KEZ DAHA SAHNEDE

İkinci yarıda da tehlikeli pozisyonlar bulan Galatasaray, hızlı gelişen atakta dakikalar 61'i gösterirken Zaha ile farkı 2'ye çıkardı.





Kerem Demirbay'ın pasıyla topla buluşan Wilfried Zaha, ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından uzak köşede ağlarla buluşturdu.





KAAN AYHAN 3 YAPTI!

Trabzonspor 2. gol şokunu atlatamadan 64'te 3. golü ağlarında gördü. Galatasaray, 64. dakikada Kaan Ayhan'ın golü ile maçta farkı üçe çıkardı.





Hızlı gelişen atakta Dries Mertens, Wilfried Zaha, Kaan Ayhan arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Kaan Ayhan, sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından uzak köşede ağlara yolladı.













TEK SAYI ENİS DESTAN'DAN

Trabzonspor 79'da Enis Destan ile durumu 3-1'e getirdi. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası önünde gelişine vuran Enis farkı 2'ye indirdi.





80'de Galatasaray golcüsü Kerem Aktürkoğlu ile 4. golü buldu. Ceza sahası dışından çok şık bir vuruş yapan Kerem Aktürkoğlu kaleci Uğurcan Çakır'ı avlayarak skoru 4-1 yaptı.





Sarı kırmızılarda Zaha 90'da bir kez daha ağları buldu ama VAR incelemesi sonucu gol öncesi faul tespit edildi.





NOKTAYI KEREM KOYDU

Uzatmalarda bir kez daha sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine çevrilen topta sert bir şutla 5. golü buldu ve maça noktayı koydu.





Bu sonucun ardından puanını 54'e çıkaran Galatasaray, rakibi Fenerbahçe ile puanlarını eşitledi ve averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.