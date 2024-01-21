Almanya’da bir parti daha kuruluyor

Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt’ta WU üyelerinin dün (Cumartesi) yaptıkları toplantıda yaklaşık bir yıldır derneğin başkanlığını yapan Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma eski Başkanı Hans-Georg Maassen, yeni partinin kurulması çalışmalarını başlatmasına karar verildi. Geçen yılın son aylarında üyelerin izin vermesi halinde WU’yu partiye dönüştüreceğini ilan eden Maassen’ın hayalinin gerçekleşmesi yolu üyelerin yüzde 95’inin desteğiyle açıldı. Hâlâ CDU üyesi olan ve şimdiye kadar ihraç edilmesine direnen Hans-Georg Maassen’ın muhafazakâr-liberal yeni parti WU’yu şubat ayı başlarında resmen kurmasının beklendiği belirtildi. Partinin müstakbel Genel Başkanı Maassen, soldan sağa tüm partilerle görüşmeye hazır olduklarını şimdiden ilan ederken, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile de işbirliği yapacakları sinyalini verdi.





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