Almanya’da bir parti daha kuruluyor

Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt’ta WU üyelerinin dün (Cumartesi) yaptıkları toplantıda yaklaşık bir yıldır derneğin başkanlığını yapan Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma eski Başkanı Hans-Georg Maassen, yeni partinin kurulması çalışmalarını başlatmasına karar verildi. Geçen yılın son aylarında üyelerin izin vermesi halinde WU’yu partiye dönüştüreceğini ilan eden Maassen’ın hayalinin gerçekleşmesi yolu üyelerin yüzde 95’inin desteğiyle açıldı. Hâlâ CDU üyesi olan ve şimdiye kadar ihraç edilmesine direnen Hans-Georg Maassen’ın muhafazakâr-liberal yeni parti WU’yu şubat ayı başlarında resmen kurmasının beklendiği belirtildi. Partinin müstakbel Genel Başkanı Maassen, soldan sağa tüm partilerle görüşmeye hazır olduklarını şimdiden ilan ederken, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile de işbirliği yapacakları sinyalini verdi.
700 KİŞİ ÜYE OLDU
Dönemin CDU’lu Almanya Başbakanı Angela Merkel’in muhafazakar politikadan uzaklaştığını ileri sürenlerin bir araya gelerek 2017 yılında dernek olarak kurdukları WU’nun en kısa zamanda parti olarak resmen kurularak, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerine katılmayı hedeflediği de açıklandı. Derneğin partiye dönüştürüleceği haberinin ardından bazı günlerde WU’ya 700 kişinin üye olduğu da belirtildi. Maassen’ın Değerler Birliği’ni partiye dönüştürmek istediklerini açıklanmasının ardından “WU ile ilişkilerimizi tamamen koparacağız” diyen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, aynı zamanda CDU üyesi olan WU üyelerinin de partilerinde yeri olmadığını söyledi. WU’nun en kısa zamanda resmen kurulacağının ilan edilmesi üzerin CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, WU’lulara CDU üyeliğinden istifa etmeleri çağrısında bulunurken, gönüllü olarak ayrılmayanların partiden ihraç edileceklerini açıkladı.