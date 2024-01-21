Samanyolu Haber /Gündem / Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı, başka yanardağlar da faaliyete geçti /21 Ocak 2024 18:34

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı, başka yanardağlar da faaliyete geçti

Endonezya'da Java Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi'nin patlaması sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluştu.

SHABER3.COM

Endonezya Jeolojik Afet Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi yöneticisi Agus Budi Santoso, Merapi'nin patlamasının ardından oluşan taş ve lav akıntısının yanardağın eteklerindeki 2 kilometrelik alana yayıldığını belirtti.

Santoso, can kaybına neden olmayan patlama sonucunda açığa çıkan sıcak kül ve gaz bulutunun, bazı kasabalarda gökyüzünü kapladığını ifade etti.

İki yanardağ daha faaliyete geçti
Endonezya'nın Yanardağ Bilimi ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün ayrıca Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 700 metre yüksekliğe kül püskürterek patladığı, bölgedeki 6 bin 500 kişinin sığınaklara akın ettiği belirtildi.

Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi'nin de bu ay üçüncü kez patladığı, lav püskürtmediği ancak bölgedeki 500 kişinin tahliye edildiği de kaydedildi.

Semeru ve Ibu yanardağları dün patlamıştı
Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nın lav nehirlerine ve Halmahera Adası'ndaki Ibu Yanardağı'nın 1300 metre yüksekliğe kül püskürtmesine de işaret edilen açıklamada, yetkililer tahliyeleri başlatmaya çağrıldı.

Endonezya'daki en aktif yanardağ Merapi'nin 10 kilometre çevresinde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşıyor. Yetkililer yerel halka, yanardağ kraterinin en az 7 kilometre uzağında durmaları uyarısında bulundu.

Dünyada sismik hareketler ve volkanik patlamaların en fazla görüldüğü "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Endonezya'da 120'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı, başka yanardağlar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:59:40