Samanyolu Haber /Dünya / Başbakan'ın adı yolsuzluk soruşturmasına yanlışlıkla karışmış /13 Kasım 2023 09:04

Başbakan'ın adı yolsuzluk soruşturmasına yanlışlıkla karışmış

Portekiz'i 2015'ten bu yana yöneten Sosyalist Partili Başbakan Antonio Costa, özel kalem müdürü ve bakanlarından birinin adının şüpheli olarak karıştığı bir yolsuzluk soruşturmasının ardından salı günü istifa etti.

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Portekiz'de savcılığın, hafta içerisinde Başbakan António Costa hükümetinin düşmesine yol açan yolsuzluk soruşturması kapsamında yaptığı dinleme kayıtlarında Başbakan Antonio Costa'nın adını Ekonomi Bakanı António Costa Silva ile karıştırdığı ortaya çıktı.

Olayın, davanın sanıklarından birinin avukatının sorgulama sırasında durumu fark etmesi üzerine anlaşıldığı bildirildi.

Savcıların da yanlışlarını kabul ettikleri belirtildi.

İsim benzerliği hatasına ilişkin Başsavcılıktan ya da Yüksek Mahkeme'den henüz bir açıklama gelmiş değil.

Sosyalist Partili (PS) Costa, 2015 yılından bu yana Portekiz'i yönetiyor ve geçen yıl yapılan seçimleri de ezici bir çoğunlukla kazanmıştı.

Ancak salı günü, kalabalık bir grupla makamına baskın yapan polisin, Costa'nın özel kalem müdürü ile birlikte dört kişiyi gözaltına alması ve bakanlarından birinin adının davada şüpheli olarak geçmesi sonrası hızlıca istifa etti.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Costa, masum olduğunu belirtti ama buna rağmen görevde kalmayacağını söyledi ve birkaç saat içerisinde istifasını sundu.

Mart ayında yapılacak erken seçimlerde de dördüncü dönem için aday olmayacağını dile getirdi.

Ancak Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın talebiyle mart ayına kadar geçici başbakan olarak kalmayı kabul etti.

Baskın ve gözaltı emrini veren soruşturma yargıcı, Portekiz'in İspanya ile kuzey sınırı yakınlarındaki lityum madeni imtiyazları ile güney kıyıdaki Sines'te bir hidrojen tesisi ve veri merkezi planlarıyla ilgili olarak görevi kötüye kullanma, seçilmiş yetkililere yolsuzluk ve nüfuz ticareti iddialarında bulunuyor.
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