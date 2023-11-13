Samanyolu Haber /Dünya / Greta Thunberg Filistine destek mesajı verdi, ortam gerildi /13 Kasım 2023 09:00

Greta Thunberg Filistine destek mesajı verdi, ortam gerildi

Ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'in on binlerce kişinin katıldığı bir gösteride Filistinlilerle dayanışma içinde olduğu mesajını vermesi kimilerinin tepkisini çekti.

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İklim aktivisti Greta Thunberg'in pazar günü Amsterdam'da düzenlenen bir gösteride konuşma yapmak üzere Filistinli ve Afgan bir kadını sahneye davet etmesi kimi eylemcilerin tepkisini çekti. Sahneye çıktıktan sonra Thunberg'in elinden mikrofonu almaya çalışan bir adam "buraya siyasi görüş dinlemek için gelmedim" dedi.

Filistin bayraklarının olduğu gösteride kadınları sahneye davet eden Thunberg, meydanı dolduran on binlerce kişilik kalabalığa sesleniyordu.

Thunberg konuşmasında "...ezilenlerin, özgürlük ve adalet için mücadele edenlerin sesine kulak vermeliyiz. Aksi takdirde, uluslararası dayanışma olmadan iklim adaleti olamaz" dedi.

Thunberg'in konuşmasını bölen ve elinden mikrofonu almaya çalışan bir adam "Buraya bir iklim gösterisi için geldim, siyasi bir görüş için değil" ifadelerini kullandı. Söz konusu kişi sahneden çevredekilerin yardımıyla indirildi.

Thunberg sahneye çıkmadan önce, kalabalığın Filistin bayrakları sallaması ve Filistin yanlısı sloganlar atması nedeniyle etkinlik kısa bir süre kesintiye uğradı.

Ancak bu duruma aldırış etmeyen Thunberg'in, müzik çalarken sahnenin arkasında dans ettiği görüldü.

Organizatörler Amsterdam'daki iklim yürüyüşüne 70 bin kişinin katıldığını açıkladı.
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