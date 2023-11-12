İsrail'e uçak yakıtı Türkiye'den mi? Kocaeli'den Hayfa Limanı'na giden gemi gündemde!

İsrail'in Filistin'e yönelik haftalardır süren saldırıları binlerce Filistinlinin ölümüne yol açtı. ABD ve NATO'nun sıkı desteğini arkasına alan İsrail yönetimi ise tüm dünya kamuoyunu ayağa kaldıran saldırılarında geri adım atmadı.





Başka AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP iktidarının önde gelen isimleri ise İsrail'e çok sert sözlerle tepki gösterdi ve Netanyahu'nun uluslararası mahkemelerde yargılanması için yürütülecek çalışmalara öncü olacaklarını belirtti. Ancak Gazze'ye bombalar yağmaya devam ederken İsrail'le ticari ilişkiler ise bu gerginlikten etkilenmedi.





İsrail'le deniz ticaretinin en büyük merkezlerinden biri olan Hayfa Limanı'nda demirli Chemical Contender isimli yük gemisi de bu ilişkilerin hayli çarpıcı bir örneğini oluşturuyor. Zira 7 Kasım'da Kocaeli'nin Çolakoğlu Limanı'ndan hareket eden yakıt ile kimyasal madde taşıdığı belirtilen gemi, 9 Kasım günü Hayfa Limanı'na vardı.





















Gemilerin hareketleri ve limanlardaki mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan ‘marinetraffic’ sitesinde yer alan bilgilere göre, Chemical Contender limandan ayrıldı. Öte yandan gemi ve ne taşıdığına ilişkin yetkili makamlar tarafından ise bir açıklama yapılmadı.

