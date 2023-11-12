Samanyolu Haber /Gündem / Kafein hakkındaki şaşırtan açıklama /12 Kasım 2023 20:47

Kafein hakkındaki şaşırtan açıklama

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün programına katılan bir uzman, bir fincan kahve içmenin aslında gün içinde kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olabileceğini açıklayarak şaşırttı.

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Uzun saatler çalışabilmek ve uykuyu kaçırmak için tercih edilen kahvenin enerji seviyenizi nasıl tüketebileceğini tartışmak isteyen Dr. Mehmet Öz, uyku uzmanı Dr. Carol Ash’i TV programında ağırladı.

Çoğu insanın sadece uyanık kalmak için kahve içtiğini söyleyen Dr. Ash, “Kafein, beyindeki adenozin reseptörlerine bağlanıyor. Adenozin beyinde yorgunluğa neden olan bir nörokimyasaldır.” dedi.

SINIRLAMAK GEREKİYOR
Adenozin aynı zamanda uyku için baskı yaratmaktan da sorumludur ve onarıcı derin uyku durumunu kontrol eder. Kafein adenozine bağlandığında uyanıklığa neden olur, ancak adenosinin üretimini veya birikmesini durdurmaz.

Dolayısıyla, kafeinin etkisi geçince, vücudunuzda birdenbire ani bir şekilde taşan ve kazaya neden olan bir adenozin birikimi oluşur.

Dr. Ash, insanların geceleri sekiz ila dokuz saat uykuya ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve herkesi öncelikle “ihtiyacı olan uykuyu almaya” teşvik etti.

İnsanların günde yalnızca bir veya iki fincan kahve içmesinin daha iyi olduğunu söyleyen Dr. Ash, içilen kafein miktarının sınırlanması gerektiğini tavsiye etti.
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