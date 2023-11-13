Trump'ın rakipleri bir bir çekiliyor: Şimdi de Tim Scott

Tim Scott Fox News’a yaptığı açıklamada, “Sanırım seçmenler bana çok net şekilde ‘şimdi değil Tim’ diye söylüyorlar” ifadelerini kullandı.



Scott’ın yarıştan çekilmesinin ardından kampanyasının iki önemli bağışçısı desteklerini Nikki Haley’e çevireceklerini açıkladı.



Senato’daki tek Cumhuriyetçi siyah olan Tim Scott kampanyasının ilk günlerindeki performansıyla umut vaat eden isimlerden biriydi.



Scott kendisini Amerika’daki siyasi bölünmelerin üstesinden gelebilecek muhafazakar bir Cumhuriyetçi olarak gösteriyordu.



Diğer aday isimler gibi Scott da eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin neden ondan ayrılması gerektiğini hiçbir zaman açık şekilde ifade etmedi.



İlk başkanlık tartışma programında Scott dikkat çekmeyi başaramadı. Bununla birlikte Haley performansı sayesinde seçmenlerden alkış aldı.



Diğer tartışma programlarında da durum değişmedi ve bu anketlere de yansıdı.



Haley, birçok eyalet ve ülke çapında yapılan ankette Scott’ı geride bıraktı.



Cumhuriyetçi Parti’de Trump başkan adaylığı yarışında rakiplerinin açık ara önünde.



Trump rakipleriyle tartışma programlarına katılmıyor.



Hakkındaki suçlamalara rağmen de Donald Trump Cumhuriyetçi seçmenlerin desteğini kaybetmiyor.



Scott'ın çekilmesiyle yarışta Nikki Haley, Ron DeSantis, Chris Christie, Vivek Ramaswamy, Donald Trump ve Asa Hutchinson kaldı.



Hutchinson, tartışma programlarına katılacak kadar anketlerde destek görmese de yarıştan çekilmeyi reddediyor.