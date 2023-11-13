Samanyolu Haber /Dünya / İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanıyor /13 Kasım 2023 09:13

İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanıyor

İsrail ile Lübnan sınırında gerginlik tırmanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ı savaşa dahil olmama konusunda uyarırken Hizbullah lideri İsrail'e yönelik saldırılarını artırdıklarını söyledi.

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İsrail ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından tanksavar füzeleri ile İsrail'e yönelik saldırıda sivillerin yaralandığını belirtti. Açıklamada İsrail ordusunun, saldırının geldiği yeri topçu ateşine tutarak yanıt verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan tarafından saldırıyı kimin yaptığına ve kaç kişinin yaralandığına dair bir bilgi paylaşılmazken İsrail basınında çıkan haberlerde bölgedeki birçok aracın tanksavar bir füzenin hedefi olduğu aktarıldı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları ve İsrail'in buna karşılık Gazze Şeridi'ndeki kontrolü elinde bulunduran Hamas'a "savaş" açmasından bu yana İsrail-Lübnan sınırında da İsrail ile Hizbullah arasında gerginlikler yaşanıyor, karşılıklı saldırılar meydana geliyor. Bu saldırılarda bugüne kadar her iki taraftan da can kayıpları yaşandı.

Netanyahu ve Nasrallah'tan karşılıklı açıklamalar
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Cumartesi günü yaptığı açıklamada Hizbullah'ı hedef alarak "Savaşa girme hatasında bulunmayın. Bu, hayatınızın hatası olur" dedi. Netanyahu ayrıca "Savaşa girmeniz Lübnan'ın kaderini mühürler" diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Joav Galant da İsrail'in Lübnan ile olan kuzey sınırında "provokasyonların saldırganlığa dönüştüğünden" bahsetti ve "Hizbullah ateş ile oynuyor" dedi. İsrail hava kuvvetlerinin büyük bir kısmının artık Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarıyla meşgul olmadığının altını çizen Galant, ordunun uçaklarının yönünü Lübnan'a çevirdiğini ifade etti. Galant, "Lübnan vatandaşları bilmelidir ki [Hizbullah lideri Hasan] Nasrallah bir hata yaparsa, Beyrut'un kaderi Gazze'nin kaderi gibi olabilir" dedi.

Hizbullah Genel Sekreteri NasrallahHizbullah Genel Sekreteri Nasrallah
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, konuşmasında İsrail'e yönelik saldırılarda yeni silahlar kullandıklarını söylediFotoğraf: Alaa Al-Marjani/REUTERS
Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah ise Cumartesi günü televizyonda yaptığı konuşmada İsrail'e yönelik saldırılarını artırdıklarını ve yeni silah tiplerini de kullanmaya başladıklarını belirtti. Nasrallah hem saldırıların hem de saldırı düzenlenen hedeflerin sayısını artırdıklarını ifade ederken, Hizbullah'ın ilk defa insansız hava aracı (İHA) ve ağırlığı 300 ila 500 kilogram arasında değişen "Burkan roketi" kullandığını söyledi.
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