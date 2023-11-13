Neden her dilde yapay zeka destekli çeviri yapılamıyor?

Yapay zeka destekli araçlar nasıl çalışıyor?

Aslında modern yapay zeka araçları, aldıkları girdiye göre en olası yanıtı tahmin ediyor. Gelişmiş otomatik tamamlama araçlarının yaptığı bu tahminler, yapay zeka mühendislerinin modellerini oluşturmak için kullandıkları "eğitim verilerine" dayanıyor. Dijital içerik koleksiyonlarından oluşan bu eğitim verileri çok büyük yer kaplıyor.









Yapay zeka destekli araçlarda dil açığı nasıl kapatılır?



