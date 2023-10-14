Batman’da aile faciası: Oğlunun gözü önünde öldürüldü









Tartışmanın büyümesiyle R.G., eniştesini sopayla ve yumrukla darp edip, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı.

Batman’da Vahdettin Güneş (36), boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G.(29) tarafından darp edilip, tabancayla ateş edilerek ağır yaralandı. Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, öğle saatlerinde Cudi Mahallesi, 3531'inci Sokak’ta meydana geldi. Vahdettin Güneş ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G. arasında tartışma başladı.İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde R.G:'nin Güneş'e sopayla vurduğu ve ardından tabancayı peş peşe ateşlediği görüldü.Görüntülerde ikilinin yanındaki 13 yaşındaki erkek çocuğunun Güneş'in oğlu, R.G.'nin de yeğeni olduğu öğrenildi.R.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kaçtığı araçta, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. R.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.