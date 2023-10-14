Samanyolu Haber /Gündem / MHP’li yönetici evinde ölü bulundu; cinayet soruşturması başlatıldı /14 Ekim 2023 16:08

MHP’li yönetici evinde ölü bulundu; cinayet soruşturması başlatıldı

MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan evinde ölü bulundu. Çırpan’ın başının arkasında darbe izi olduğunun belirlenmesi üzerine cinayet büro ekipleri devreye girdi.

SHABER3.COM

TR724'te yer alan habere göre olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1431 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Apartman sakinlerinden biri binadan çıkacağı esnada Yusuf Çırpan’ın (64) kapısının açık olduğunu görünce seslendi. Cevap alamayınca kapıdan bakıp Yusuf Çırpan’ın yerde hareketsiz yattığını gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Çırpan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırpan’ın başının arkasında darbe izi olduğunun belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman yanındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla, son olarak alışveriş yaptığı bir marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İL BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Parti il yönetiminde yer alan Yusuf Çırpan’ın vefat haberini alan MHP İl Başkanı Onur Temel ile yöneticiler, adrese geldi. Üzgün olduğu görülen Temel ve yöneticiler, cenazenin taşınmasına yardımcı oldu. İşlemlerinin ardından Çırpan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP’li yönetici evinde ölü bulundu; cinayet soruşturması... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:07:16