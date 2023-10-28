Samanyolu Haber /Spor / Bayern Münih’ten Darmstadt’a 8 gol! 3 kırmızı kart çıktı… /28 Ekim 2023 23:26

Bayern Münih’ten Darmstadt’a 8 gol! 3 kırmızı kart çıktı…

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih ilk yarısı golsüz ancak 3 kırmızı kartın çıktığı maçın ikinci yarısında rakibine 8 gol attı.

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Almanya Bundesliga’nın 9. haftasında oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Darmstadt’ı 8-0 mağlup etti.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer alan Bayern Münih’e farklı galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 56 ve 64. dakikalarda Leroy Sane, 60 ve 76. dakikalarda Jamal Musiala ile 71. dakikada Thomas Müller attı.

Ev sahibi takımdan Joshua Kimmich karşılaşmanın 4. dakikasında, konuk ekipten ise 21. dakikada Klaus Gjasula, 41. dakikada da Matej Maglica kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 23’e çıkaran Bayern Münih, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Darmstadt ise 7 puanda kaldı.
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