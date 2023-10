Avrupa kentlerinde Gazze’ye destek mitingleri düzenlendi

İsrail’in bu saldırılarına karşı bugün Fransa’nın başkenti Paris, İngiltere’nin başkenti Londra, Belçika’nın Liege kenti ve İsveç’in başkenti Stockholm’da Gazze’ye destek mitingleri düzenlendi.

















Yürüyüşe katılanlar, İsveç hükümetinin İsrail’e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail’in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.





Bold Medya'da yer alan habere göre Avrupa’da Paris, Londra, Liege ve Stockholm gibi şehirlerde bugün on binlerce kişinin katıldığı Gazze’ye destek mitingleri düzenlendi.Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği operasyonlara çok ağır ve orantısız bir şekilde karşılık veren İsrail, sürekli hava operasyonu düzenlediği Gazze Şeridi’ne önceki gece bazı yerlerden nokta kara operasyonu düzenledi. İsrail’in saldırılarında ise bugüne kadar 7 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük kısmını ise kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre İsrail bombardımanlarında 3 bin 595’i çocuk olmak üzere 7 bin 703 Filistinli yaşamını yitirdi.Fransa’nın başkenti Paris’te emniyet müdürlüğünün yasağına rağmen Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Paris’te Chatelet Meydanı’nda yerel saat ile 14.30’da başlayan gösteri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti. Polis ve metro görevlileri, Chatelet metro durağının gösterinin olduğu alana geçişi kolaylaştıran çıkışını kapattı. Durağın farklı çıkışlarını kullanmak zorunda kalan katılımcılar, bu durumu protesto etti.Chatelet Meydanı’nda göstericileri çember altına alan güvenlik güçleri, gösteri alanına girenlerin daha sonra bu alandan çıkamayacağı uyarısında bulundu. Gösteride, “Gazze’nin çocukları, Filistin’in çocukları, insanlık öldürülüyor”, “Gazze, Paris seninle”, “Soykırımı durdurun” ve “Ateşkes” sloganları atıldı.İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin’le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında üçüncü kez yürüdü. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment’ta toplandı.göstericiler, daha sonra İngiltere Parlamentosu önündeki Westminster Köprüsü’nden geçerek nehrin güneyine indi. Göstericiler, İngiliz hükümetinin işgal rejimine verdiği desteğe de tepki göstererek, “Rishi Sunak utan”, “James Cleverly utan” sloganlarıyla protesto etti.Belçika’nın Liege kentinde Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi. Saint-Leonard Meydanı’nda toplanan yaklaşık 300 kişi, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınadı. Gösteride, Filistin ile dayanışmayı vurgulayan ve İsrail’i telin eden sloganlar atıldı. Filistin bayraklarının yanı sıra bazı Müslüman ülkenin bayrakları da açıldı.İsveç’te de binlerce gösterici, öğle saatlerinde başkent Stockholm’deki İsveç Parlamentosu önünde toplandı. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Soykırımı durdurun”, “Sonsuza kadar Filistin” yazılı pankartlar taşıdı. “Filistin’e özgürlük” sloganları atan göstericiler, daha sonra Norra Bantorget Meydanı’na doğru yürüdü.Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarla bağlantılı gösterilere polis tarafından izin verilmedi. Berlin polisi tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Platz der Republik, Werderscher Markt ve Alexanderplatz’ta dün düzenlenmek istenen üç ayrı gösteri polisin ilgili birimleri tarafından incelendikten sonra yasaklandı. Filistin yanlısı gösteriye izin verilmemesine rağmen Cuma günü saat 18.00 sıralarında Alexanderplatz’da yaklaşık 100 kişinin toplandığını aktaran polis, göstericilerden alanı terk etmesini istedi.Almanya’nın Dortmund şehrinde ise Furkan Hareketi tarafından ufak çaplı bir gösteri düzenlendi.