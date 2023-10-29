Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’den Elon Musk’a tepki: Mücadele edeceğiz /29 Ekim 2023 00:49

İsrail’den Elon Musk’a tepki: Mücadele edeceğiz

İsrail, Gazze’de internet sağlama girişiminde bulunan Elon Musk'a tepki gösterdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Elon Musk, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını bildirdi.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi Musk’a tepki göstererek “Uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze’de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz” dedi.

“YAPMAMIZ GEREKENİ YAPIYORUZ”

Öte yandan Gazze'de yaşanan iletişim kesintisi İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'ye de soruldu.

Hagari, kesintinin sebebinin İsrail olup olmadığını söylemeyi reddetti ancak “Güçlerimizi güvende tutmak için gerekeni yapıyoruz” ifadesini kullandı.

GAZZE'DE ELEKTRİK, YAKIT VE İLETİŞİM YOK

İsrail'in 7 Ekim'de elektriğini kestiği ve 22 gündür yakıt girişine de izin vermediği Gazze'de derin bir karanlık hakim.

Dün yoğun bombardımanlar sırasında iletişim ağları da çökmüştü. Bölgedeki birçok uluslararası kurum, ekipleriyle bağlantılarını yitirdi.
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