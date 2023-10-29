İsrail-Filistin çatışmasını anlamak için sekiz film önerisi





Paradise Now, Said ve Khaled adlı iki Filistinli adamın İsrail'de bir intihar saldırısına hazırlanmalarını konu alan psikolojik bir dram.





Emad Burnat ve Guy Davidi'nin izlenmesi gereken bu belgeseli, İsrail ordusunun eylemlerine karşı şiddet içermeyen direnişin samimi bir tarihçesi.





İsrail gizli servisi Şin Bet Başkanı, alınan her kararın kesişme noktasında yer alıyor.

Filistin'in 2022 Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalındaki resmi adayı olan Tarzan ve Arab Nasser imzalı Gaza Mon Amour, bizi Siham'a aşık olduğunu söylemeye bir türlü cesaret edemeyen 60 yaşındaki Gazzeli balıkçı Issa ile tanıştırıyor.