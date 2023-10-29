Mike Pence başkanlık yarışından çekildi





Trump, “Onu ben seçtim, başkan yardımcısı yaptım ama insanlar siyasette çok vefasız olabiliyor” dedi.

Eski Başkan Yardımcısı Cumhuriyetçi seçmenden beklediği desteği göremedi.Bununla birlikte Pence’in bu açıklaması siyasi çevrelerde “sürpriz” olarak niteleniyor.Mike Pence bu açıklamasını Las Vegas’ta Yahudi Koalisyonu Bağış Konferansı'nda yaptı.Pence, “Geçen altı ayda ülke genelinde seyahat ettikten sonra bana daha açık göründü, bu benim zamanın değil. Bugünden itibaren seçim kampanyamı askıya almaya karar verdim” dedi.Pence yarıştan çekilen ilk önemli isim oldu.Mike Pence, Cumhuryetçiler’e ülkeyi nezaketle yönetecek birini seçmeleri çağrısında bulundu.Eski Başkan Donald Trump ise Pence’in kendisini desteklemesi gerektiğini söyledi.Çünkü Trump’a göre başkanlığı çok başarılıydı.Mike Pence’e yakın bir kaynak ise Pence’in Trump’ı destekleyip desteklemeyeceği yönündeki bir soruya karşılık gülümsemekle yetindi.64 yaşındaki Pence 6 Ocak Kongre baskınından sonra 2020 seçim sonuçlarıyla ilgili Trump’tan farklı düşündüğünü net bir şekilde ortaya koymuştu.Ancak Trump destekçileri 2020 seçimlerinin onaylanmasındaki rolü nedeniyle Pence’i affetmedi.Trump, Cumhuriyetçi Parti’deki başkan adaylığı yarışında rakiplerinin açık ara önünde.