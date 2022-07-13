Bayram tatilindeki trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü tatiliyle birleştirilen Kurban Bayramı tarili devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel sosyla emdya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tatil süresince meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Soylu söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ülke geneli son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde;
GÜNLÜK ÖLÜMLÜ KAZA ORTALAMASI 12, CAN KAYBI 15;
Kurban Bayramı'nda, Arefe Günü dahil 5 günde;
Kurban Bayramı'nda, Arefe Günü dahil 5 günde;
GÜNLÜK ÖLÜMLÜ KAZA ORTALAMASI 4, CAN KAYBI 6 OLDU, Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. DÖNÜŞ YOLCULUĞUNUZ KEMERLİ OLSUN