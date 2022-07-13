Samanyolu Haber /Dünya / Starbucks'ın o şubeleri 'güvenlik' nedeniyle kapatılıyor /13 Temmuz 2022 20:56

Starbucks'ın o şubeleri 'güvenlik' nedeniyle kapatılıyor

Dünyaca üclü kahve zinciri Starbucks yönetiminin bazı noktalardaki şubelerini, personelinin 'güvenliği' nedeniyle kapatma kararı aldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Dünyaca ünlü kahve zinciri markası Starbucks yönetiminden dikkat çeken bir karar geldiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, çalışanların güvenlik endişelerini gerekçe göstererek çeşitli yerlerde bulunan 16 şubesini kapatmayı planlıyor.

CNN'e konuya dair açıklamalarda bulunan bir Starbucks sözcüsü, "Konuyu dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra, faaliyetlerimize devam etmeyi güvensiz hale getiren zorlu olayların yaşandığı konumlardaki bazı şubeleri kapatıyoruz" dedi.

Söz konusu şubelerin Seattle, Los Angeles, Philadelphia, Washington DC ve Portland'da bulunduğunu belirten sözcü, kapanış tarihi olarak ise temmuz sonuna işaret etti.

Karar, Starbucks'ın geçici CEO Howard Schultz yönetimi altında şirket kültürüne dair değişikliklere gittiği ve çalışanların sendikalaşma çabaları yürüttüğü bir ortamda geldi.



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