Samanyolu Haber /Gündem / İnşaat maliyetlerinde dudak uçuklatan artış /13 Temmuz 2022 20:36

İnşaat maliyetlerinde dudak uçuklatan artış

Türkiye'de yüksek enflasyon ve artan döviz kurları nedeniyle tırmanışa geçen girdi fiyatları sonrasında inşaat maliyetlerindeki artışın 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 artış gösterdiği ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73 işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 102,32, aylık yüzde 3,84 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı.
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