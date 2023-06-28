Samanyolu Haber /Gündem / Bayramınız mübarek olsun /28 Haziran 2023 08:59

Bayramınız mübarek olsun

Bayramlar insanlara huzur ve sevinç getiren çok özel günler.

SHABER3.COM

Bayramlar, geçmişin hatıralarını canlandırır ve insanların affa, kurtuluşa, geçmişle geleceğin birleşmesine vesile olur.

Bayramlar, insanların gönüllerinde huzur oluşturur ve simalarda sevince vesile olur.

Her bayram, geçmişi ve geleceği bir araya getirerek, ataların ve torunların mutluluklarını birleştirir.

Bayramlar, renkli, derin ve muhteşem hatıralarla doludur.

Fethullah Gülen Hocaefendi, bayramların geçmişe ait tabloları ve geleceğe ait manzaraları bir arada görmemizi sağladığını ve bu durumun insanların gönüllerini mutlulukla doldurduğunu vurgular.

Bayramlar, zamanın üstüne çıkarak insan ruhunu kanatlandırır ve farklı bir idrak şekliyle yaşanır.

Bayramlar, günübirlikçilikten uzaklaşmayı ve geçmişle geleceği birleştirmeyi amaçlar.

HAYIRLI BAYRAMLAR...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bayramınız mübarek olsun Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:30:40