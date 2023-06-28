Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Ukrayna'da yine sivilleri hedef aldı: 3'ü çocuk 8 ölü, en az 56 yaralı /28 Haziran 2023 08:45

Rusya Ukrayna'da yine sivilleri hedef aldı: 3'ü çocuk 8 ölü, en az 56 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde düzenlediği füze saldırısında 3'ü çocuk 8 kişi kişi öldü, en az 56 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralananlar arasında 8 aylık bir bebeğin ve üç yabancının da olduğunu açıkladı.

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Salı akşamı yerel saatle 19:30'da düzenlenen saldırıda bir restoran ve alışveriş merkezi de vuruldu.

Çarşamba sabahı 12 ve 15 yaşlarında iki çocuğun cesetleri enkaz altından çıkarıldı. Daha önce, saldırıda ölenlerden birinin 17 yaşında olduğu açıklanmıştı.

BBC'ye konuşan Belçikalı gazeteci Arnaud De Decker de, saldırıdan birkaç dakika önceye kadar restoranda olduğunu söyledi.

De Decker, "Enkazın altında hala insanlar var çünkü orası büyük bir restoran. Görevliler onları kurtarmaya çalışırken, enkaz altındaki insanların çığlıklarını duyabiliyorum" dedi.

Belçikalı gazeteci askerler, gazeteciler ve gönüllülerin de gittiği popüler restoranda 80 kişinin olabileceğini, bu nedenle ölü sayısının artmasından korktuğunu söyledi.

Zelenskiy: Tüm Rus katiller ve teröristler yargılanmalı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bu tip saldırıların dünyaya, Rusya'nın mutlaka yenilgiye uğratılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Zelenskiy, "Tüm Rus katiller ve teröristler yargılanmalı" diye konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Rusya, "zalim saldırıları" nedeniyle kınandı.

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamıştı.

Yaklaşık 150 bin nüfuslu Kramatorsk şehri, işgalle birlikte birçok kez füze saldırılarına hedef oldu.

Kent Ukrayna'nın kontrolünde olsa da, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden sadece 30 kilometre uzaklıkta ve cephe hattında.

Kramatorsk'ta 8 Nisan 2022'de kentte tren istasyonuna düzenlenen saldırıda 60'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'nın son saldırısı öncesi ise Ukrayna lideri Zelenskiy karşı saldırılarının tüm cephelerde başarıyla sürdüğünü söylemişti.
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