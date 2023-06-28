Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar/TL kurunda yükseliş sürecek mi? /28 Haziran 2023 08:30

Dolar/TL kurunda yükseliş sürecek mi?

Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL kuru, dün 26,10 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı.

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Son bir ayda Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızlandı ve yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 28 değer kaybetti. Londra merkezli ekonomik araştırma şirketi Capital Economics'ten kıdemli ekonomist Liam Peach, bu durumun yetkililerin seçim öncesi TL'yi yapay bir şekilde güçlü tutma çabalarından vazgeçmelerinin sonucu olduğunu belirtiyor.

Peach ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yılın başından itibaren rezervleri toparlamaya başladığını ve döviz kısıtlamalarının kaldırıldığını söylüyor. Son dönemde yaşanan kur artışının yeni Merkez Bankası yönetiminin sadeleşme kararlarına paralel olduğu ifade ediliyor.

Dolar/TL kurunun bundan sonraki seviyesi, Merkez Bankası'nın faiz politikası ve sıkılaşma adımlarına bağlı olacak. Analistlere göre, Türkiye'ye giriş yapması beklenen yabancı sermayenin büyüklüğüne bağlı olarak TL değer kazanabilir.

Yabancı yatırımcı ikna oldu mu?

Seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Mehmet Şimşek, ortodoks ekonomi politikalarına dönüş yapılacağını ve rasyonel para piyasası kurallarının izleneceğini söylemişti.

Bunun ilk adımı olarak TCMB politika faizini yüzde 15’e yükseltti ancak bu piyasa beklentisi olan yüzde 20’nin altında kaldı.

Bu yüzden analistlere ve ekonomistlere göre yabancı yatırımcı bundan sonra politikaların nasıl şekilleneceğini görmek istediği için henüz beklemede.

Ekonomist Liam Peach’e göre ilk işaretler, yatırımcıların Türkiye’nin daha piyasa yanlısı politikalara geçmesinden memnun olduğunu gösteriyor.
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