"AfD hükümete gelirse Almanya'yı terk ederim"

Kramer, İsrail'de yayın yapan Kan televizyon kanalına verdiği röportajda, AfD'nin hükümete ortak olması durumunda ailesiyle birlikte Almanya'yı terk edeceğini söyledi.







Kramer, AfD'nin hükümeti ve devleti devirmek isteyen büyük ve radikal bir planının olduğunu belirtti.







Aşırı sağcı AfD'nin oy oranındaki yükseliş anketlere göre devam ediyor. Kramer ayrıca AfD'nin Thüringen eyalet grubu başkanı Björn Höcke'yi de aşırı sağcı olarak nitelendirdi.







AfD'nin Sonneberg ilçesinde yapılan meclis seçimlerinde bir adayının zaferiyle sonuçlandığı ve kamuoyu yoklamalarına göre AfD'nin oylarının arttığı belirtiliyor.