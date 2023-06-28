Samanyolu Haber /Dünya / "AfD hükümete gelirse Almanya'yı terk ederim" /28 Haziran 2023 08:26

"AfD hükümete gelirse Almanya'yı terk ederim"

Almanya'nın Thüringen eyaletindeki Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stephan Kramer, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişiyle ilgili olarak radikal açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Kramer, İsrail'de yayın yapan Kan televizyon kanalına verdiği röportajda, AfD'nin hükümete ortak olması durumunda ailesiyle birlikte Almanya'yı terk edeceğini söyledi.

Kramer, AfD'nin hükümeti ve devleti devirmek isteyen büyük ve radikal bir planının olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı AfD'nin oy oranındaki yükseliş anketlere göre devam ediyor. Kramer ayrıca AfD'nin Thüringen eyalet grubu başkanı Björn Höcke'yi de aşırı sağcı olarak nitelendirdi.

AfD'nin Sonneberg ilçesinde yapılan meclis seçimlerinde bir adayının zaferiyle sonuçlandığı ve kamuoyu yoklamalarına göre AfD'nin oylarının arttığı belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "AfD hükümete gelirse Almanya'yı terk ederim" Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:30:34