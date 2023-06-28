Samanyolu Haber /Politika / Saadet, DEVA ve Gelecek ne yapacak? /28 Haziran 2023 08:22

Saadet, DEVA ve Gelecek ne yapacak?

Seçimlerin ardından 35 milletvekili ile Meclis'te temsil edilen üç partinin grup kurma çalışmalarından uzlaşma çıkmadı. Ancak masada yeni formüller var.

SHABER3.COM

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden Meclis'e giren Saadet, DEVA ve Gelecek partileri arasında birleşme ve grup kurma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Ancak, DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, özellikle DEVA Partisi ile bazı gerginlikler yaşanmasına rağmen "Meclis'te ortak grup kurma" seçeneği tamamen masadan kalkmamış durumda.

Seçimlerin ardından DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri ise 10'ar milletvekili elde etti. DEVA ve Gelecek Partisi birleşme, Saadet, DEVA ve Gelecek partileri ise Meclis'te ortak grup kurma konusunda görüşmelere başladı. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kaldı. DEVA ve Saadet, masadaki formüllere olumlu yaklaşmadı. Ancak tüm kapılar henüz kapanmış değil ve yaz aylarında üç yeni formül üzerinde görüşmelere devam edilecek.

DEVA ve Gelecek partileri arasındaki birleşme konusunda yapılan görüşmelerde, yeni bir parti adı altında birleşme, eş başkanlık ve genel başkanvekilliği gibi formüller tartışıldı. Ancak anlaşmaya varılamadı. DEVA Partisi, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı gerekçesiyle bu birleşme modelini uygun bulmadığını açıkladı.

Ayrıca DEVA, Gelecek ve Saadet partileri Meclis'te grup kurmak için de görüşmelere başladı. Saadet Partisi, kendi partilerinde birleşerek Meclis'te grup kurmayı önerdi, ancak bu öneri kabul edilmedi. Daha sonra "Üç partinin yedişer milletvekili vereceği bir çatı partisi kurulması" önerisi gündeme geldi. DEVA Partisi ise dönüşümlü başkanlık ve sırayla başkanlık gibi formüllere karşı çıktı. Meclis'te grup kurma konusunda yapılan değerlendirmelerde, vatandaşların bu modele olumsuz baktığı ve parti kimliklerinin gelişimini engelleyeceği görüşü ağır bastı.

Masada hâlâ tartışılan üç formül bulunuyor. İlk formüle göre Saadet Partisi'ne DEVA ve Gelecek Partisi'nden 5'er milletvekili verilerek Saadet Partisi grubu oluşturulacak. İkinci formülde ise DEVA Partisi, Gelecek, Saadet, CHP, İYİ Parti gibi partilerden milletvekili transferi yaparak DEVA Partisi çatısı altında grup kurulacak. Üçüncü formülde ise Saadet
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet, DEVA ve Gelecek ne yapacak? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:31:40