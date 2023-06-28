Saadet, DEVA ve Gelecek ne yapacak?



Seçimlerin ardından DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri ise 10'ar milletvekili elde etti. DEVA ve Gelecek Partisi birleşme, Saadet, DEVA ve Gelecek partileri ise Meclis'te ortak grup kurma konusunda görüşmelere başladı. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kaldı. DEVA ve Saadet, masadaki formüllere olumlu yaklaşmadı. Ancak tüm kapılar henüz kapanmış değil ve yaz aylarında üç yeni formül üzerinde görüşmelere devam edilecek.



DEVA ve Gelecek partileri arasındaki birleşme konusunda yapılan görüşmelerde, yeni bir parti adı altında birleşme, eş başkanlık ve genel başkanvekilliği gibi formüller tartışıldı. Ancak anlaşmaya varılamadı. DEVA Partisi, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı gerekçesiyle bu birleşme modelini uygun bulmadığını açıkladı.



Ayrıca DEVA, Gelecek ve Saadet partileri Meclis'te grup kurmak için de görüşmelere başladı. Saadet Partisi, kendi partilerinde birleşerek Meclis'te grup kurmayı önerdi, ancak bu öneri kabul edilmedi. Daha sonra "Üç partinin yedişer milletvekili vereceği bir çatı partisi kurulması" önerisi gündeme geldi. DEVA Partisi ise dönüşümlü başkanlık ve sırayla başkanlık gibi formüllere karşı çıktı. Meclis'te grup kurma konusunda yapılan değerlendirmelerde, vatandaşların bu modele olumsuz baktığı ve parti kimliklerinin gelişimini engelleyeceği görüşü ağır bastı.



Masada hâlâ tartışılan üç formül bulunuyor. İlk formüle göre Saadet Partisi'ne DEVA ve Gelecek Partisi'nden 5'er milletvekili verilerek Saadet Partisi grubu oluşturulacak. İkinci formülde ise DEVA Partisi, Gelecek, Saadet, CHP, İYİ Parti gibi partilerden milletvekili transferi yaparak DEVA Partisi çatısı altında grup kurulacak. Üçüncü formülde ise Saadet



2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden Meclis'e giren Saadet, DEVA ve Gelecek partileri arasında birleşme ve grup kurma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Ancak, DW Türkçe 'nin edindiği bilgiye göre, özellikle DEVA Partisi ile bazı gerginlikler yaşanmasına rağmen "Meclis'te ortak grup kurma" seçeneği tamamen masadan kalkmamış durumda.