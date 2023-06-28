Wagner krizi Putin'in iktidarını nasıl etkiler?

Sonun başlangıcı mı?





Putin'in ülkede askeri gücü zayıfladı





Savaşın sonu gelir mi?

Peki bu gelişmeler, Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusundaki çatışmaları nasıl etkileyecek? Putin, Kremlin'deki iktidarını sağlamlaştırmak için çatışmaları yeniden tırmandırabilir mi? Ya da Wagner ile yaşanan gerilim savaşın sonunun başlangıcı olabilir mi?

Rusya ikmal yollarını koruyabilecek mi?



