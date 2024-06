BBC: 'Yunan sahil güvenliği göçmenleri bilerek denize atıp ölümlerine neden oldu'

Euronews'te yer alan habere göre 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü yaklaşırken Yunanistan'ın sahil güvenliğinin, çok sayıda göçmenin ölümünden sorumlu olduğu ve göçmenlerden dokuzunun kasıtlı olarak denize atılarak ölüme terk ettiği iddia edildi.



İngiltere merkezli haber kuruluşu BBC tarafından hazırlanan "Dead Calm: Killing in the Med?" adlı belgeselde, Yunan sahil güvenliğin, üç yıl içinde toplam 40'tan fazla kişinin, ya denizden kurtarmayarak ya da kıyıya ulaşanları tekrar denize atarak, ölümüne neden olduğu iddia ediliyor.



İddialar karşısında Yunan sahil güvenliği suçlamaları reddediyor ancak Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı, görüntülerin ülkenin bağımsız Ulusal Şeffaflık Otoritesi tarafından araştırıldığını doğruladı.



BBC'nin Yunan sahil güvenliğinin eylemleri sonucunda yaşanan göçmen ölümlerini listelediği analizde, 2020- Mayıs 2023 döneminde karşılaşılan 15 vakada 43 göçmenin hayatının kaybettiği belirtiliyor. Analizde yerel medya, STK'lar ve Türk sahil güvenliği'nden görgü tanıklarına yer veriliyor.



Göçmenlerin doğrudan denize atıldıklarını söylediği beş olay da dahil olmak üzere bazı vakalar görgü tanıkları tarafından da doğrulandı.



Belgeselde 2021'de Samos'a vardıktan sonra Yunan yetkililer tarafından yakalanan Kamerunlu bir adam, kendisinin ve diğer iki kişinin toplanıp bir Yunan sahil güvenlik botuna götürüldüğünü söylüyor.



“[Diğer] Kamerunluyla başladılar. Onu denize attılar. Fildişi Sahili'nden gelen adam 'Kurtarın beni, ölmek istemiyorum' dedi. Sonunda sadece eli suyun üstünde kaldı. Vücudu suyun altındaydı. Eli yavaş yavaş kaydı, su onu yuttu" dediği aktarıldı.



Yunan hükümeti uzun süredir göçmenleri zorla Türkiye'ye geri yollamakla suçlanıyor.



120 milyon mülteci



20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün hemen öncesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünya genelinde mülteci sayısının Nisan ayı sonunda 120 milyona ulaştığını açıkladı.



Raporda, her 69 kişiden biri ya da tüm dünya nüfusunun yüzde 1,5'i şu anda zorla yerinden edilmiş durumda olduğu belirtiliyor. On yıl önceki veriler ile karşılaştırıldığında yerinden edilenlerin toplam nüfusa oranı her 125 kişiden 1'i olarak görülüyor. Bu da on yılda içinde dünyadaki mülteci sayısının iki kat artış gösterdiği anlamına geliyor. Bu rakam her dakika en az 20 kişinin çatışma, zulüm ya da terörden kaçtığı anlamına geliyor.



Rapora göre Türkiye'deki sığınmacı sayısı 2022 sonunda yüzde 5 azalmış olsa da Türkiye, dünyada hala en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ediyor.