Bedava gaz yerli değil ithalmiş

Doğalgazı dağıtan şirketler tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda da, “Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Karadeniz gazının devreye alınmasından dolayı 31 Mayıs 2023 tarihine kadar oluşturulacak ilk faturanız devletimiz tarafından karşılanacaktır.” denilmişti. Gaz dağıtım şirketleri, seçim haftasında vatandaşlara gönderdikleri mesajda ise “Sayın abonemiz, …. nolu sözleşme hesabınıza ait 18/05/2023 son ödeme tarihli … TL tutarlı doğalgaz tüketim faturanız, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmaktadır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun.” ifadeleri kullanılıyor.



BİLGİN: HENÜZ TEST ÜRETİMİ FAZINDAYIZ



Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bedava dağıtılan gazla ilgili sorulara Şırnak Cizre’de yanıt verdi. Karadeniz gazının henüz test aşamasında olduğunu söyledi. Bilgin, “Karadeniz gazında şu anda test üretim fazındayız hâlâ. Test üretimi devam ediyor ve bu üretimin tamamını BOTAŞ’a teslim ediyoruz. Test üretimi yıl sonuna kadar aslında devam edecek. Böylece rezervuar davranışını daha iyi anlamış olacağız. Yıl sonuna kadar değil belki ama yılın son çeyreğine kadar devam edecek. Ondan sonra ticari kontratlar devreye girecek.” dedi.