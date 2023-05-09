Samanyolu Haber /Ekonomi / Bedava gaz yerli değil ithalmiş /09 Mayıs 2023 19:59

Bedava gaz yerli değil ithalmiş

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ olarak duyurduğu bir aylık ‘bedava’ doğalgazın yerli değil ithal olduğu ortaya çıktı. Türkiye Petrolleri A.O (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz’den çıkarılmaya başlandığı söylenen doğalgazın henüz test aşamasında olduğu söyledi. Dolayısıyla Erdoğan başta olmak üzere iktidar temsilcilerinin Karadeniz gazının sisteme alındığı açıklaması gerçeği yansıtmıyor.

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Doğalgazı dağıtan şirketler tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda da, “Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Karadeniz gazının devreye alınmasından dolayı 31 Mayıs 2023 tarihine kadar oluşturulacak ilk faturanız devletimiz tarafından karşılanacaktır.” denilmişti. Gaz dağıtım şirketleri, seçim haftasında vatandaşlara gönderdikleri mesajda ise “Sayın abonemiz, …. nolu sözleşme hesabınıza ait 18/05/2023 son ödeme tarihli … TL tutarlı doğalgaz tüketim faturanız, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmaktadır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun.” ifadeleri kullanılıyor.

BİLGİN: HENÜZ TEST ÜRETİMİ FAZINDAYIZ

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bedava dağıtılan gazla ilgili sorulara Şırnak Cizre’de yanıt verdi. Karadeniz gazının henüz test aşamasında olduğunu söyledi. Bilgin, “Karadeniz gazında şu anda test üretim fazındayız hâlâ. Test üretimi devam ediyor ve bu üretimin tamamını BOTAŞ’a teslim ediyoruz. Test üretimi yıl sonuna kadar aslında devam edecek. Böylece rezervuar davranışını daha iyi anlamış olacağız. Yıl sonuna kadar değil belki ama yılın son çeyreğine kadar devam edecek. Ondan sonra ticari kontratlar devreye girecek.” dedi.
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