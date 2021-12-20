Samanyolu Haber /Dünya / Belarus’a çok ağır 'Sistematik göçmen katliamı' suçlaması /20 Aralık 2021 11:25

Belarus’a çok ağır 'Sistematik göçmen katliamı' suçlaması

Belarus’a kaçan ve siyasi sığınma hakkı talep eden Polonyalı asker Emil Çeçko, Polonya ordusunun düzensiz göçmenlere karşı işlediği 'Sistematik göçmen katliamı' suçlarına karıştığını ve kendisinin de ateş açtığını belirtti.

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Polonyalı asker Emil Çeçko, Belarus devlet televizyonuna açıklamasında, Polonya kolluk kuvvetlerini sistematik olarak göçmenleri öldürmekle suçladı. Eski asker, Kızılhaç’ın Balarus-Polonya sınırındaki durumu araştırması gerektiğini söyledi.

Belarus devlet televizyonu Belarus 1, Polonyalı askerle yaptığı röportajın yeni bölümünü yayınladı.

Çeçko, “Onlar önce ilk grubu çıkarıyordu, onları öldürüyordu. Sonra ikinci grubu, onları da öldürüyorlardı. Ben de yaptım, ateş açtım” diye anlattı.

Çeçko, ilk kez bir göçmeni nasıl öldürdüğünü hatırlayıp hatırlamadığı sorusuna, bunun mayıs sonunda yaşandığını belirterek, “Bu insanların yüzlerini unutmak mümkün değil, ama sadece öldürmemiz emredilen ilk insanların. Sonra artık yüze bakmıyor, sadece göğsünü hedef alıyorduk” ifadesini kullandı.
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