Belarus'a konuşlanan nükleer silahlarda süre sınırlaması yok

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT ülkeleri dairesi müdürü Aleksey Polishchuk, Rus nükleer silahlarının Belarus topraklarındaki varlığının zamanla sınırlı olmadığını söyledi.





Rus diplomatın TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya ile Belarus arasında varılan Nükleer silahların konuşlandırılması anlaşmalarının bu konuda herhangi bir kısıtlama getirmediğini, nükleer silahların sonsuza dek Belarus’ta konuşlanabileceğini vurguladı.





Aleksey Polishchuk göre, bu tür silahların Rusya'ya varsayımsal olarak iade edilmesinin; ABD ve NATO'nun Rusya ve Belarus'un güvenliğini ve egemenliğini baltalamayı reddetmesi, tüm Amerikan nükleer silahlarının ABD'ye tamamen geri çekilmesi ve Avrupa'da ilgili altyapının ortadan kaldırılması koşullarına bağlı.





Belarus lideri Lukaşenko ise Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Rusya’dan roketler ve bombalar aldık. Bomba, Hiroşima ve Nagazaki’den üç kat daha şiddetli. Bu, neredeyse bir milyon kişi hemen ölecek demek. Tanrı bu silahı kullanmaktan korusun” ifadelerini kullandı.





Lukaşenko, ülkesine nükleer silah yerleştirdikten sonra hedef haline gelmekten korkup korkmadığı sorusuna, “Ya şimdi neyim? Şimdi çok daha büyük hedefim. Öyle bir hedefim ki, cevap vermem zor” yanıtını verdi.





Belarus lider, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e, Belarus yapımı Polonez hava savunma füzelerini nükleer başlıklarla donatmayı teklif ettiğini, ama Rusya için nükleer başlıklara sahip İskender füzelerini vermenin daha kolay olacağı cevabını aldığını anımsattı.