Samanyolu Haber /Dünya / Musk'tan dikkat çeken Twitter yorumu: 'Ya kapatılırız ya da tutuklanırız' /21 Haziran 2023 14:38

Musk'tan dikkat çeken Twitter yorumu: 'Ya kapatılırız ya da tutuklanırız'

ABD'li iş insanı Elon Musk, Twitter’ın yerel hükümetlerin yasalarına uymaması halinde platforma erişimin kısıtlanabileceğini söyledi.

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NDTV’nin haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ziyareti kapsamında New York’ta Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Musk, Hindistan’ın umut vadeden bir geleceğinin bulunduğunu belirterek, Tesla’nın da mümkün olan en kısa zamanda Hindistan’da olacağını fakat uygun zamanı beklediğini ifade etti.

Musk, Hindistan piyasasına ilgi duyduğunu ve ülkenin geleceği hakkında heyecanlı olduğunu kaydetti.

TWİTTER YEREL YASALARA UYMAZSA PLATFORMA ERİŞİM KISITLANABİLİR
Twitter’ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel yasalara uyması gerektiğine işaret eden Musk, "Yerel hükümetlerin kanunlarına uymazsak kapatılırız. Bu yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, herhangi bir ülkede kanunlara uygun çalışmak. Bunu yapmazsak engelleniriz ya da tutuklanırız" diye konuştu.

Bütün dünyayı, ABD olmaya zorlayamayacaklarını dile getiren Musk, “Yasalar çerçevesinde mümkün olan en iyi ifade özgürlüğünü sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

MODİ "ULUSLARARASI YOGA GÜNÜ"NE KATILACAK
Hindistan Başbakanı Modi, ziyaret kapsamında New York’ta "Uluslararası Yoga Günü" kutlamalarına da katılacak.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen etkinlikte, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, elçiler ve önde gelen kişiler de hazır bulunacak.


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