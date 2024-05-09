Samanyolu Haber /Politika / CHP Genel Merkezi, belediyelerin harcamalarını takip edecek /09 Mayıs 2024 09:19

CHP Genel Merkezi, belediyelerin harcamalarını takip edecek

CHP Genel Merkezi, belediyelerin harcamalarını takip edecek. CHP'nin yönetimindeki belediyelere tasarruf genelgesi gönderilecek.

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CHP Genel Merkezi, CHP’li başkanların yönetimindeki belediyelerin tasarruf ilkelerine uymasını sağlamak üzere genelge hazırladı. Genel Merkez bünyesinde oluşturulan Yerel Yönetimler Birimi, belediyelerin harcamalarını yakından takip edecek.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ayrımcı politikalar ile gündeme gelen CHP’li belediyelere yönelik de çalışmalar yürütülecek. Yurttaşa hizmet götürme konusunda ayrımcı davrandığı tespit edilen başkanlar, sert bir dille uyarılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yeğenini daire başkanı olarak ataması gibi olayların önlenmesine yönelik de belediyeleri uyaracak.

İstihdam uygulamalarında liyakate dikkat edilmesi istenecek. CHP kaynakları, borçları 100 milyar TL’nin üzerinde olduğu hesaplanan AKP ve MHP’den devralınan belediyelerle ilgili de çalışma yürütüldüğünü söylüyor. CHP kurmaylarının, belediyelerin borçları gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, İller Bankası’nın belediyelere yönelik ayrımcı tutumunun da gündeme getirileceği belirtiliyor.
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