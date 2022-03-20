Samanyolu Haber /Dünya / Belçika’da bir araç karnaval kalabalığına daldı: 4 kişi yaşamını yitirdi /20 Mart 2022 12:48

Belçika’da bir araç karnaval kalabalığına daldı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Belçika’da bir araç, karnaval alanına daldı. Olayda en az dört kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Belçika medyası, bir aracın gösterilerin yapıldığı bir karnaval alanına yüksek hızla daldığını ve dört kişinin ölümüne neden olduğunu aktardı. Olayda yedi kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Strepy-Bracquegnies’de meydana gelen olayda aracın içindekilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayın sebebi ise henüz bilinmiyor.

Şehirde yıllık folklör karnavalı için yaklaşık 150 kişinin toplandığı belirtildi.

Olaya tanık olan Bel RTL muhabiri Fabrice Collignon “Büyük bir ses duyduk ve aracın insanların arasına daldığını gördük. Araç kalabalığın içinde sürmeye devam etti, müdahale edilince durduruldu” dedi.
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