Belçika’da gerginlik tırmanıyor: Kürtlere ait iş yerine baskında 22 gözaltı

Pazar günü Heusden-Zolder’de yaşananların ardından gerginlik Gent dahil Belçika’nın birçok şehrine yayıldı.



Pazartesi günü gençlerden oluşan Türk bir grup PKK’ya verilen desteği protesto için yürüyüş yaptı.



Bold Medya'da yer alan habere göre yapılan yürüyüş ve gösterilerin ardından salı günü akşamı Kürtlere ait olduğu bilinen bir kafe ve fırına saldırı yapıldı.



Maddi hasarın meydana geldiği olaylarda, saldıranların aşırı milliyetçi bir Türk hareketi olan ve Avrupa’da bazı ülkelerde yasaklanan Ülkü Ocakları’nın işaretini yaptıkları görüldü. Gent’in Rabot mahallesindeki daha önce sosyal medyada hedef gösterilen başka bir Kürt işletmesi de Çarşamba gecesi saldırıya uğradı.



İki grup arasında gerilimin üst seviyede olması sebebiyle teyakkuz halinde olan polis yaşanan saldırıların ardından çarşamba günü 22 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan gençlerin yarısının 18 yaşın altında olduğu açıklanırken aralarında Molotof kokteyli ve bıçakların da bulunduğu silahlar bulunduğu ifade edildi.



Polis, sosyal medyada konuyu daha da kutuplaştırmaya yönelik mesaj ve paylaşımların dolaştığına dikkat çekerken savcılık, polisten vakanın soruşturulmasına öncelik vermesini istedi.



Pazartesi akşamı başka bir Belçika şehri Liege’de bir Türk kafesine beyzbol sopaları ve molotof kokteylleri ile saldırılmış, çok sayıda araç da tahrip edilmişti.



İki grup arasında günlerdir devam eden gerginlik Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında görüşülen konulardan biri olmuş, Başbakan De Croo “PKK Avrupa’da terörist bir grup olarak kabul edilmektedir. Kürt davasına sempati duymak ise tamamen başka bir şeydir.” ifadelerini kullanmış ve provokasyonlara son verip birlikte uyum içinde yaşama çağrısı yapmıştı.