Samanyolu Haber /Dünya / Belçika 'güvenli COVID Kart' uygulamasına geçiyor /10 Eylül 2021 12:19

Belçika 'güvenli COVID Kart' uygulamasına geçiyor

Belçika hükümeti, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ‘Güvenli Kovid Kartı’nı hayatın pek çok alanında kullanmaya başlayacak.

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Kabine toplantısında alınan karara göre, federal bölgeler halkın aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Güvenli Kovid Kartı’nı kullanmak konusunda anlaşmaya vardı. Ülkedeki tüm bölgeler, 1 Ekim’den itibaren söz konusu kartı restoran, spor salonu gibi çeşitli mekanlara girişte kullanabilecek. Şimdilik 31 Ekim’e kadar geçerli olacak uygulama, salgının ülkedeki seyrine göre 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılabilecek. Aşılamanın nispeten düşük olduğu başkent Brüksel bölgesi uygulamayı daha erken başlatacak. Hükümet, kartın ‘insanların aynı alanda birbirine yakın olduğu çeşitli durumlarda halk sağlığını korumayı amaçladığını’ belirtiyor.
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