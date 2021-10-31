Samanyolu Haber /Dünya / Belçika Senatörü Suskind: Hasta tutuklulara yapılanlar ne insani ne hukuki /31 Ekim 2021 12:33

Belçika Senatörü Suskind: Hasta tutuklulara yapılanlar ne insani ne hukuki

Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun önünde hasta tutukluların serbest kalması için yapılan eyleme Belçika Senatörü Simone Susskind de katıldı.

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Tr724’e konuşan Belçika Senatörü Susskind özellikle 15 Temmuz 2016’dan sonra sıradan insanların kendilerini hapiste bulduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ayşe Özdoğan ile ilgili Türkiye’deki doktorların tedavi olabilmesi için serbest bırakılması yönünde görüş belirtmesine rağmen bunun reddedilmesini eleştiren Senatör, bunun insanca olmadığını ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Avrupa Adalet Divanı’nın ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bunu kabul edemeyeceğinin altını çizen Simone Susskind, Türkiye’de yaşanan bu durumun her yerde anlatılması gerektiğine inandığını ve kendisinin de bu durumu Belçika’daki siyasi liderlere ileteceğini kaydetti.

Yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden Belçikalı Senatör, “Avrupa Birliği’nin politik baskı araçları var. AB olarak bu duruma sessiz kalamayız.” dedi.
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