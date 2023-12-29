Berat Albayrak 3 yıl sonra ilk kez kameraların karşısında

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllar sonra ortaya çıktı. Türkiye Gençlik Vakfı’nın 1 Ocak’ta yapacağı ‘Filistin’e destek’ yürüyüşü için çağrı yapan Berat ve Esra Albayrak, insanları Galata Köprüsü’ne çağırdı.







Albayrak istifasının ardından 3 yıl boyunca, kameralardan ve kamuoyundan uzak bir hayat yaşıyor.





ALBAYRAK’IN İSTİFASI

Hükümete ve kendisine yönelik eleştirilere rağmen ekonominin 'iyi gittiğini' savunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de istifa etmişti. Albayrak, Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasını Instagram hesabından duyuran Albayrak, "Aileme daha fazla zaman ayıracağım. At izi it izine karıştı" demişti.



